Calciomercato Roma, l’intreccio Juve-Napoli fa comodo a Pinto: si alza il prezzo del cartellino e il gm potrebbe passare all’incasso

La situazione attorno a Frattesi si sta delineando. Con la Juve che lo ha messo nel mirino – così come vi abbiamo riportato ieri – e con il Napoli che per via anche dei problemi di rinnovo di Fabian Ruiz, ci starebbe pensando. Questo nuovo inserimento, che potremmo definire ritorno di fiamma per gli azzurri, agevola senza dubbio il gm della Roma Tiago Pinto. La notizia è riportata dal quotidiano Repubblica.

In che senso? Sappiamo benissimo, perché ve lo abbiamo raccontato in tutte le salse, che la Roma ha una percentuale sulla rivendita del centrocampista del Sassuolo che potrebbe fare realmente comodo alle casse giallorosse. Una situazione che interessa assai da vicino il gm portoghese, che attende l’asta per poter tirare su un bel gruzzoletto. Uno di quelli importanti da reinvestire in maniera veloce sul mercato.

Calciomercato Roma, Frattesi conteso

Frattesi insomma è conteso sia dalla squadra di Allegri sia da quella di Spalletti. Anche se, c’è da dirlo, al momento in nessuno dei due casi sembrano delle piste caldissime. Un’operazione che si potrebbe fare ma che per il momento non scalda più di tanto. Non si parla né di assalti e nemmeno di affondi, ma solamente di abboccamenti, interessi, che potrebbero anche sfociare in qualcosa di più interessante in questa settimana. Ma anche dopo l’inizio del campionato, fissato per il prossimo weekend, potrebbero rimanere degli interessi, soprattutto dopo i primi impegni ufficiali che di solito fanno schiarire le idee ai tecnici e ai direttori sportivi.

Vedremo quello che succederà, con Pinto che guarda con estremo interesse alla situazione. Soldi freschi per regalare qualche altro colpo allo Special One. E rendere la Roma ancora più competitiva.