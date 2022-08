Calciomercato Roma, offerta ridicola per Zaniolo

Il Tottenham non molla Nicolò Zaniolo ma non si avvicina alla richiesta della Roma: l’offerta messa sul piatto è ‘ridicola’

Che i tifosi della Roma vogliano la permanenza di Zaniolo ormai non ci sono più dubbi. L’attaccante della giallorosso nella presentazione di ieri è stato accolto con un boato e tanti cori alla lettura del suo nome durante la presentazione della Roma. A impreziosire la sua serata è arrivato anche il gol del 4-0 nella cinquina rifilata allo Shakhtar Donetsk.

Il fatto di essere sempre l’uomo al centro del mercato giallorosso rimane e il Tottenham non sembrerebbe intenzionato a mollare presa. Infatti proprio il club inglese avrebbe formulato una nuova offerta per il numero 22 della Roma da non credere.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Zaniolo: l’offerta del Tottenham è lontana anni luce dalle richieste

Il timore maggiore dei tifosi in queste ultime tre settimane di calciomercato è senza dubbio che Nicolò Zaniolo possa lasciare la Roma. Dopo il caloroso abbraccio a lui riservato nella presentazione di ieri, che ha sottolineato quanto il numero 22 sia importante per il popolo romanista, un suo addio sarebbe difficile da digerire.

Fortunatamente al momento le condizioni necessarie per la sua partenza sembrerebbero non esserci. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Tottenham, club che continua a essere sulle sue tracce, avrebbe offerto un prestito con diritto diritto di di riscatto a soli 25 milioni. Un’offerta che non si avvicina nemmeno minimamente alla richiesta di 50 milioni della Roma e che potrebbe quasi essere ritenuta offensiva. Dunque ad oggi nessun club sembrerebbe pronto a mettere 50 milioni sul piatto e i tifosi della Roma sperano sempre di più nella definitiva permanenza per vedere anche in campionato il quadrato magico composto insieme a Dybala, Pellegrini e Abraham.