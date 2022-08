Ottavi Coppa Italia, ecco il cammino ufficiale della Roma nella competizione nazionale. Si delinea il tabellone del torneo, ecco l’accoppiata

La Roma ha archiviato il cammino delle amichevoli pre-stagionali. Ieri sera, in uno stadio Olimpico che ribolliva di passione, c’è stata la presentazione ufficiale della squadra e l’ultima amichevole contro lo Shakthar Donetsk. Ora è già tempo di pensare al debutto stagionale ufficiale, in programma domenica sul campo della Salernitana. La squadra campana è uscita ieri dalla Coppa Italia, fatale la sconfitta per 2-0 subita dal Parma. La Roma invece entrerà nella competizione a partire dagli ottavi di finale, ecco l’accoppiata nel tabellone.

Solo sei giorni separano la Roma dall’esordio stagionale. Domenica sera i giallorossi debutteranno nella Serie A 2022-23 sul campo della Salernitana. La squadra granata si è resa protagonista di una salvezza difficilmente prevedibile lo scorso anno e Davide Nicola vuole continuare a stupire. Di certo la prima gara ufficiale non ha portato buone notizie per la squadra granata, ieri sera la Salernitana è stata eliminata dai trentaduesimi di Coppa Italia dal Parma. La squadra emiliana si è imposta con un 2 a 0 sul campo dei campani, strappando il pass per i sedicesimi di finale. Ecco invece l’accoppiata che darà alla Roma l’avversario ufficiale agli ottavi di finale della competizione.

Ottavi Coppa Italia, UFFICIALE: l’accoppiata della Roma

A gennaio 2023 la Roma entrerà nel tabellone della competizione nazionale, a partire dagli ottavi di finale. E a sfidare la squadra di Josè Mourinho sarà una compagine che proviene dalla serie cadetta. Infatti si è da poco concluso l’incontro dei trentaduesimi di finale che ha visto prevalere il Genoa di Blessin per 3-2 nei confronti del Benevento. La squadra ligure, reduce dalla cocente retrocessione, incontrerà nei sedicesimi di finale la Spal di Venturato. Da questa sfida uscirà la prima sfidante della Roma di Josè Mourinho, la gara si disputerà allo stadio Olimpico, resta da capire se l’11 o il 18 di gennaio.