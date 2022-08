Calciomercato Roma, testa a testa infuocato dopo l’ufficialità: Inter decisiva

In questa finestra di calciomercato è destinato a scatenarsi un’asta per il giocatore in uscita dalla Roma in queste settimane

eDopo aver concluso dei colpi di calciomercato da applausi, la Roma deve occuparsi anche delle cessioni. Gli arrivi di Wijnaldum e di Dybala hanno letteralmente infiammato la piazza con circa 65.000 persone che domenica hanno riempito l’Olimpico per l’amichevole con lo Shakhtar. Un gesto di amore da parte dei tifosi che riprende quelli della scorsa stagione, in cui i sold out sono stati diversi, sia in casa che in trasferta. I romanisti sono stati applauditi da tante persone, che hanno elogiato l’atmosfera creata e soprattutto il calore dei giallorossi, che hanno sostenuto la squadra fino alla vittoria della Conference League, ultimo appuntamento della stagione.

Nella lista delle cose da fare di Pinto c’è ancora da prendere un attaccante centrale e un difensore centrale. Il primo potrebbe essere Andrea Belotti, che sembra avere un accordo con la società. Per il secondo, invece, ci sono diversi nomi in lista con Eric Bailly che è il più caldo di tutti. Mourinho lo conosce bene, ma la trattativa non è delle più facili. Stessa cosa per il Gallo, che non può approdare nella Capitale perché prima il general manager deve sfoltire la rosa. Dopo gli addii di Gonzalo Villar, già ufficiale alla Samp, e di Carles Perez, a un passo dal Celta Vigo, devono partire anche Eldor Shomurodov e Justin Kluivert. Quest’ultimo è vicinissimo al Fulham, ma su di lui è piombato un altro club.

Calciomercato Roma, Kluivert conteso: testa a testa infuocato

Secondo quanto riporta habersarikirmizi.com, Haldun Domaç, commentatore sportivo turco, ha affermato su YouTube che su Justin Kluivet c’è anche il Galatasaray. Il club di Istanbul ha intenzione di migliorare il reparto offensivo con un esterno e nel mirino ci sono l’olandese e Alexis Sancehz. Il cileno, però, ha rescisso il contratto con l’Inter ed è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Questo fa sì che i turchi si concentrino solo su Kluivet e diano vita a un testa a testa infuocato con il Fulham per prendere l’olandese.