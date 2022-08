Calciomercato Roma, accordo UFFICIALE col Villarreal: ha firmato

Calciomercato Roma, continuano senza soste le manovre in entrata ed in uscita per Tiago Pinto. E’ ufficiale un nuovo colpo dal Villarreal

Nelle ultime ore l’operato di Tiago Pinto si è concentrato particolarmente in uscita. Il general manager giallorosso è riuscito a piazzare due esuberi spagnoli, Carles Perez al Celta Vigo e Gonzalo Villar alla Sampdoria sono operazioni in uscita sancite dall’ufficialità. Mentre si attende di capire il futuro di Eldor Shomurodov, con l’intreccio che porta a guardare al nome di Andrea Belotti in entrata, il dirigente ex Benfica piazza un nuovo colpo in difesa in prospettiva. Ecco tutti i dettagli dopo l’annuncio ufficiale apparso sui canali social del club giallorosso.

Mancano solo cinque giorni all’esordio stagionale della nuova Roma guidata da Josè Mourinho. Anche in questa sessioen estiva il profilo di Tiago Pinto è emerso come uno dei più dinamici in tutta la Serie A. Gli ultimi due colpi messi a segno dal general manager, Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, fanno sognare ad occhi aperti la piazza giallorossa. Mentre si cerca la sistemazione per diversi elementi finiti ai margini del progetto di Josè Mourinho c’è da registare un nuovo colpo in entrata in prospettiva. Ufficiale la firma col giovane difensore, arriva dal Villarreal.

Calciomercato Roma, accordo UFFICIALE col Villarreal: rinforzo Primavera

Colpo di prospettiva per la Roma, che, come annunciato sui propri canali social, ha tesserato il difensore francese Marlone Foubert-Jaquemin. Il classe 2003 proviene dal Villarreal, e sarà a disposizione della formazione Primavera del neo allenatore Federico Guidi. Un colpo che rafforza la formazione giovanile in vista della prima stagione senza la guida tecnica di Alberto De Rossi, rimasto comunque nei quadri dirigenziali del vivaio giallorosso in quel di Trigoria.