Salernitana-Roma, l’ex giallorosso Morgan De Sanctis corre ai ripari in vista dell’esordio stagionale. Rinforzo Champions per mister Nicola

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’esordio stagionale della Roma. Domenica sera, in casa della Salernitana, gli uomini di Josè Mourinho debutteranno nella prima giornata della Serie A 2022-23. Sarà un campionato decisamente anomalo, che vedrà la sosta invernale di circa due mesi causa Mondiali in Qatar. Sarà fondamentale partire col piede giusto e la Roma partirà dallo stadio Arechi di Salerno. La squadra granata lo scorso anno ha conquistato una salvezza da capogiro, quasi nessuno dava speranze alla formazione campana, salvo poi ricredersi di fronte alla nuova impresa sportiva targata Davide Nicola.

La Salernitana ha già debuttato ufficialmente in stagione. Nella sera di domenica scorsa, mentre la Roma presentava la nuova squadra davanti uno stadio Olimpico in festa, i campani sono stati battuti per 2-0 a domicilio dal Parma. La gara era valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, competizione già salutata dagli uomini di Davide Nicola. Oltre al danno la beffa, nella sconfitta contro i ducali si è fermato anche un centrocampista molto importante per il tecnico ex Crotone, Emil Bohinen.

Salernitana-Roma, De Sanctis corre ai ripari: rinforzo Champions

Il calciatore norvegese ha lasciato il campo dopo mezz’ora di gioco in seguito ad un colpo subito al ginocchio. E’ scattato da subito il campanello d’allarme per mister Nicola ed in soccorso del tecnico dei campani è arrivato l’ex Roma, Morgan De Sanctis. Prima portiere poi a lungo dirigente a Trigoria, ora l’ex Napoli da tempo è diventato direttore sportivo dei granata. Secondo quanto scritto in questi minuti da Gianluca Di Marzio la Salernitana ha chiuso per un nuovo rinforzo a centrocampo, ed è un colpo di livello. Parliamo di Tonny Villhena, ex Feyenord ed ora in forza all’Espanyol. Il centrocampista olandese sarà il nuovo rinforzo a centrocampo per Nicola, domani fissate le visite mediche. Classe 1995, ha collezionato oltre 250 presenze con la maglia del Feyenord, oltre a 20 presenze in Champions League.