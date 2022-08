Calciomercato Roma, abbandono definitivo: alternativa a un passo

Calciomercato Roma, il club ha deciso di cambiare rotta dopo che l’obiettivo di questa estate è ormai promesso sposo di un’altra squadra

Il calciomercato in entrata della Roma è stato da applausi con Tiago Pinto che ha rinforzato la rosa con degli innesti importanti. Quello che ha creato più entusiasmo di tutti intorno alla squadra è senza dubbio Paulo Dybala. Alla presentazione dell’argentino all’Eur, al Palazzo della Civiltà, si sono riuniti circa 10.000 tifosi romanisti per dare il benvenuto alla Joya nella Capitale. Dopo di lui, a completare il centrocampo giallorosso è arrivato Georginio Wijnaldum, preso in prestito dal Paris Saint-Germain dopo una lunga trattativa. Fondamentale è stato anche Dan Friedkin, che ha sfruttato il suo rapporto con Al-Khelaifi per sbloccare l’arrivo del giocatore. Il presidente, poi, ha portato personalmente l’olandese nella Capitale, dopo averlo trasportato con il suo aereo privato.

Oltre a questi due, a Trigoria sono approdati Mile Svilar, Nemanja Matic e Zeki Celik. Ora nei piani di Pinto e Mourinho ci sono altri due innesti: un attaccante e un difensore centrale. Prima di poter acquistare di nuovo, però, il general manager deve riuscire a sfoltire la rosa giallorossa dagli esuberi presenti. Alcuni hanno già lasciato la squadra come Jordan Veretout, Carles Perez e Gonzalo Villar, mentre altri sono ancora qui. I nomi più importanti sono quelli di Eldor Shomurodov, che può liberare l’arrivo di Belotti, Amadou Diawara, che non ha trovato destinazioni appetibili e infine Justin Kluivert, molto vicino al Fulham.

Calciomercato Roma, il club si defila e punta l’alternativa

Proprio l’olandese è uno dei giocatori che ha più mercato, ma un club a lui interessato ha deciso di defilarsi. Si tratta del Nizza che, secondo quanto riporta nicematin.com, è a un passo da acquistare Francis Amuzu. L’attaccante esterno dell’Anderlecht che nelle prossime ore è atteso in città per svolgere le visite mediche. Amuzu potrebbe chiudere definitivamente l’approdo di Kluivert all’ex squadra e ora per lui resta inn piedi l’ipotesi Fulham, che comunque sta lavorando per prenderlo.