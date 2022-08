Calciomercato Roma, London Calling: triplo incrocio

La Roma ha incrociato il cammino di un club inglese che ha messo nel mirino ben tre obiettivo di calciomercato di Mourinho

Nel calciomercato sono tante le insidie. Molte possono essere date dagli stessi giocatori che possono cambiare idea all’ultimo secondo, mentre altre sono rappresentate dalle stesse società. Queste possono decidere se cambiare all’ultimo una trattativa, così come possono mettere gli occhi su gli obiettivi di altri club. E questo è proprio quello che è successo alla Roma. I giallorossi, infatti, stanno cercando di concludere il mercato nel migliore dei modi in queste ultime settimane di agosto. L’inizio del campionato è ormai a un passo e per questo motivo Tiago Pinto vuole completare il più possibile la rosa di Mourinho.

Lo Special One ha intenzione di prendere un attaccante centrale e un difensore che possa andare a completare il pacchetto difensivo. Per il reparto avanzato, nel mirino c’è Andrea Belotti, che spera di approdare presto a Trigoria visto che da tempo c’è un accordo tra Pinto e il giocatore. Per le retrovie, invece, il general manager dell’area sportiva ha messo nel mirino diversi giocatori. Il nome più caldo ad oggi è quello di Eric Bailly. Il difensore del Manchester United piace molto al tecnico della Roma che ha intenzione di prenderlo per migliorare la situazione davanti a Rui Patricio. Oltre a lui, poi, sulla lista dei giocatori che interessano a José ci sono Dan-Axel Zagadou e anche Victor Lindelof, anche lui dei Red Devils.

Calciomercato Roma, triplo incrocio in Premier League

Proprio questi tre giocatori interessano al West Ham. Secondo quanto riporta thepeoplesperson.com, David Moyes, allenatore degli Irons, ha messo gli occhi anche sullo svedese dello United. In questo modo sono tre i centrali nel mirino della Roma che interessano anche al club di Londra Est. Triplo incrocio di mercato, quindi, con gli inglesi che hanno intenzione di fare uno sgambetto a Mourinho prendendo uno dei giocatori che piacciono al tecnico giallorosso. Alla chiusura del mercato manca ancora molto e Tiago Pinto ha tutto il tempo necessario per concludere gli ultimi affari.