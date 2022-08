Calciomercato Roma, ten Hag decisivo per il via libera

Calciomercato Roma, spunta un retroscena a sorpresa dalla Premier League. L’allenatore del Manchester Utd, Erik ten Hag è stato decisivo.

Per il via libera definitivo Josè Mourinho ha sfruttato anche un assist dalla Premier League. Il retroscena è emerso in queste ore dall’Inghilterra e regala un nuovo scenario riguardo un colpo in entrata in casa giallorossa. Mentre cresce l’attesa per l’esordio stagionale della Roma, domenica sera sul campo della Salernitana, emerge un nuovo intreccio di calciomercato. Ad incidere in modo decisivo per la firma è stato anche il nuovo allenatore del Manchester United, l’olandese ten Hag. Il veto posto dal nuovo tecnico dei Red Devils ha dato il là all’assalto finale da parte di Tiago Pinto.

Dall’approdo di Josè Mourinho in avanti il calciomercato giallorosso ha pescato a più riprese dalla Premier League. Anche in questa sessione estiva il primo colpo messo a segno in entrata è arrivato proprio dal campionato inglese, Nemanja Matic a parametro zero dal Manchester United. E proprio in casa Red Devils spunta un nuovo intreccio di mercato con la Roma, il nuovo allenatore- l’ex Ajax Erik ten Hag- ha semplificato la vita a Josè Mourinho, lasciandogli il campo sgombro per l’affondo finale. Ecco quanto rivelato a sorpresa in casa Sky Sports.

Calciomercato Roma, retroscena SKY: Erik ten Hag decisivo per il via libera

Secondo quanto rivelato in queste ore dal giornalista di Sky Sports, Kaveh Solhekol, il tecnico del Manchester United avrebbe rifiutato con fermezza il rinforzo Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese, faro del Liverpool di Klopp, sarebbe stato offerto ai Red Devils prima della Roma ed avrebbe anche accettato il ritorno in Premier League. Ma è arrivato il secco “no” da parte del connazionale, nuovo allenatore dei Red Devils dopo l’addio all’Ajax. L’emittente britannica ha svelato un nuovo retroscena dietro la firma dell’ex PSG, lo Special One si gode il rinforzo Wijnaldum anche grazie al rifiuto del Manchester United.