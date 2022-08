Salernitana-Roma, tegola confermata per Davide Nicola: ora è ufficiale. Il calciatore granata ha subito una lesione e salterà l’esordio

Si avvicina l’esordio stagionale della Roma, domenica sera sul campo della Salernitana. La squadra granata lo scorso anno, dopo il cambio di proprietà al fotofinish, ha centrato una salvezza a dir poco insperata. Ennesima impresa di Davide Nicola, non nuovo a salvezze impossibili in Serie A. Ora la squadra campana attende la Roma di Josè Mourinho, rinforzata con decisione dal calciomercato estivo. Mentre la designazione arbitrale regala precedenti quantomeno da brivido per i tifosi giallorossi, arriva una tegola ufficiale per il mister della Salernitana.

Meno quattro all’esordio stagionale della Roma di Josè Mourinho, al secondo anno sulla panchina giallorossa. La squadra capitolina scenderà in campo domenica sera allo stadio Arechi, casa della Salernitana. Non sarà esordio ufficiale per la compagine granata, che ha già giocato una partita della nuova stagione domenica scorsa. Mentre la Roma riceveva l’abbraccio dello stadio Olimpico, per la passerella di presentazione e l’ultima amichevole estiva, la squadra di Davide Nicola scendeva in campo all’Arechi contro il Parma, per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

Salernitana-Roma, lesione e tegola ufficiale: salta l’esordio

La gara contro la squadra emiliana ha estromesso la Salernitana dalla Coppa Italia. I campani hanno perso per 2-0 contro il Parma e per Davide Nicola arriva una brutta notizia. Alla mezz’ora di gioco alzò bandiera bianca un centrocampista titolare nelle fila granata, parliamo di Emil Bohinen. Si attendeva il responso ufficiale, arrivato nelle scorse ore: il controllo medico ha evidenziato, come comunicato dal club granata, una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Ciò vuol dire che il centrocampista norvegese, infortunatosi nel corso della gara contro il Parma, potrebbe saltare le prime sei giornate di campionato.