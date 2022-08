Roma, torna l’iniziativa per i tifosi: prezzo svelato

La Roma continua sulla striscia dello scorso anno dove sono state intraprese molte attività per portare i tifosi all’Olimpico

La scorsa stagione della Roma si è conclusa con gli applausi che arrivavano da ogni dove, ma non solo per i giocatori. Pellegrini e compagni sono riusciti a portare a casa la coppa della Conference League, vinta nella finale di Tirana del 25 maggio. Il traguardo, nonostante sia stato criticato da molti, dalla maggior parte degli appassionati è stato applaudito per l’importanza che ha. Oltre alla grande impresa in campo, però, ci sono stati altri romanisti che hanno meritato e tanti applausi. Si tratta dei tifosi che hanno dimostrato come questa sia una delle piazze più calorose al mondo. Nella passata stagione, infatti, la società ha dato vita a molte iniziative che hanno saldato ancora di più un rapporto già forte con i tifosi.

La scorsa annata, infatti, sono stati diversi i sold out che sono stati registrati allo Stadio Olimpico e non solo. Anche in trasferta, i settori ospiti in cui sedevano i tifosi della Roma sono stati sempre pieni proprio grazie al grande entusiasmo dei giallorossi. Sin dall’apertura degli impianti al 100%, i Friedkin hanno dato vita a diverse iniziative per permettere di riempire lo stadio sempre di più, con 60.000 tifosi presenti a partire da metà aprile fino alla fine della stagione. Nonostante adesso sia solo precampionato, i tifosi giallorossi hanno dimostrato subito che non hanno intenzione di interrompere questa affascinante abitudine di riempire lo stadio.

Roma, torna l’iniziativa per i tifosi

Proprio la seconda giornata di Serie A di quest’anno, che è all’Olimpico, è già sold out. Come comunica la società, per la gara contro la Cremonese sono stati già venduti 60.000 biglietti. Per permettere sempre a più tifosi di riempire i seggiolini dell’Olimpico, la Roma ha deciso di riportare un’iniziativa per i tifosi, ovvero il mini abbonamento di tre partite. Da domani sarà possibile acquistare il pack per le sfide con Atalanta, Lecce e Napoli al costo di 79 euro. Torna la Serie A e la società torna subito attiva per portare sempre più gente a vedere la Roma nell’impianto del Foro Italico.