Calciomercato Roma, allarme Belotti: così accetta i rossoneri

L’attaccante italiano, che ha un accordo con la Roma per approdare nella Capitale in questo calciomercato, è nel mirino del club

Tra pochi giorni comincia la Serie A. La Roma scenderà in campo contro la Salernitana domenica alle 20.45 e mentre Mourinho prepara i suoi uomini, Tiago Pinto spinge per il calciomercato. Il general manager giallorosso, infatti, sta lavorando per portare a termine gli ultimi colpi per completare al meglio la rosa a disposizione di José. Lo Special One, oltre all’arrivo di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, vorrebbe un difensore centrale e un attaccante che possa giocare con Abraham o fargli da riserva.

Per il reparto arretrato i nomi sono diversi. Si va da Eric Bailly, che il tecnico portoghese conosce molto bene avendolo allenato al Manchester United, fino a Dan-Axel Zagadou. Quest’ultimo ha le caratteristiche giuste per diventare un nuovo calciatore della Roma, vista la giovane età, il piede preferito – il mancino – e il fatto che è svincolato. Pinto e i Friekdin, però, nutrono qualche dubbio vista la sua tenuta fisica. Nelle scorse stagioni, infatti, ha saltato ben 80 partite per infortunio. Con queste informazioni alla mano, il gm sta monitorando altri profili come Evan Ndicka, Natan e Victor Lindelof.

Per il reparto avanzato, invece, l’unico nome che piace a Mourinho, per cui sta spingendo molto, è Andrea Belotti. Il galo si è liberato il primo luglio dal Torino e ora è svincolato. La Roma sembra avere un accordo con il giocatore, ma il suo arrivo deve slittare ancora a causa di Shomurodov. Finché l’uzbeko non lascerà la Capitale, l’ex numero 9 granata non potrà approdare a Trigoria.

Calciomercato Roma, offerta rossonera per il Gallo

Questo immobilismo non è la cosa migliore né per la Roma, né per il giocatore che, per accettare i giallorossi, ha rifiutato alcune proposte. Se la cosa andrà ancora per le lunghe, però, nuovi club potrebbero cercare di prenderlo ed è quello che sta già accadendo. Secondo quanto riporta La Repubblica, Belotti ha ricevuto un’offerta da un club rossonero. Si tratta del Nizza, che ha intenzione di migliorare il reparto avanzato con il Gallo. In caso la trattativa con il Bologna per l’addio di Shomurodov non si sbloccasse allora Andrea potrebbe accettare anche il Nizza.