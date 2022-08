Calciomercato Roma, ufficiale: operazione al ginocchio e nuovo sprint

Il club è costretto ad accelerare per il calciatore della Roma in questa finestra di calciomercato estivo dopo l’infortunio di questi giorni

I mesi di calciomercato sono i più frenetici nel mondo del calcio perché le situazioni possono cambiare all’improvviso. Lo sa bene Tiago Pinto che in questa sessione estiva è riuscito a chiudere diversi colpi importanti. A inizio luglio, infatti, sono arrivati Nemanja Matic, Mile Svilar e Zeki Celik. I tre hanno colmato alcune lacune individuate da José Mourinho nel corso della stagione. Lo Special One, infatti, ha voluto tappare quei buchi presenti nella rosa a cui serviva un regista, una riserva per Rick Karsdorp e qualcuno che potesse sostituire Daniel Fuzato.

Oltre a loro, sono arrivati anche Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum che hanno infiammato ancora di più la piazza che era già carica di entusiasmo. La vittoria della Conference League, infatti, è stata solo l’ultima scintilla che ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi che erano già carichi. Durante tutto l’anno, infatti, il popolo romanista ha dimostrato tutto il suo amore per la squadra inanellando una lunga serie di sold out che è ripresa con la nuova stagione. Con la Cremonese, infatti, è già tutto esaurito, così come lo è stato per l’amichevole con lo Shakhtar. Per permettere nuovi acquisti, però, Pinto deve cedere gli ultimi esuberi presenti in rosa, e ce ne sono diversi. Uno di questi, però, che potrebbe lasciare la Capitale a breve è Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, accelerata decisiva dopo l’operazione al ginocchio

Nei giorni scorsi, infatti, il Fulham ha acquistato Manor Solomon, attaccante esterno che, peròm si è infortunato in allenamento. Secondo quanto riporta La Stampa, il calciatore dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio che lo terrà fuori dal campo per ben tre mesi. L’infortunio è stato confermato ance dal tecnico dei Cottagers, Marco Silva, che oggi ha dichiarato che nei prossimi giorni Solomon si sottoporrà all’intervento. Per correre ai ripari, quindi, il club di Londra dovrà accelerare per prendere Kluivert e permettere ai giallorossi di completare un’altra cessione.