Calciomercato Roma, contatti avviati e nome nuovo in Serie A

Calciomercato Roma, spunta una nuova pista a sorpresa per la squadra giallorossa. Contatti avviati ed inserimento prima del rinnovo

La Roma si prepara all’esordio stagionale, domenica sera in casa della Salernitana. Mentre i tifosi giallorossi fremono per vedere nuovamente la squadra di Josè Mourinho scendere in campo, con i nuovi arrivi che hanno acceso gli entusiasmi, non si ferma il lavoro di Tiago Pinto. Il general manager portoghese sta emergendo come uno dei profili dirigenziali più dinamici in Serie A, lo scorso anno la squadra giallorossa spese più di tutti nella sessione estiva, mentre in questa fase di mercato Pinto sta cercando l’affondo su diversi parametri zero.

Mancano tre giorni all’esordio stagionale della nuova Roma di Josè Mourinho. La prima stagione a guida Special One si è chiusa con i fuochi artificiali in casa giallorossa. La squadra e la tifoseria hanno ritrovato un trofeo che mancava da quattordici lunghi anni in quel di Trigoria. L’entusiasmo dei tifosi è stato poi amplificato da una campagna acquisti condotta ad altissimi livelli da Tiago Pinto. Gli ultimi due arrivi stanno facendo sognare tutta la piazza giallorossa, Dybala in attacco e Wijnaldum a centrocampo alzano in modo importante l’asticella tecnica della squadra dello Special One. Ma le sorprese non sembrano essere finite, c’è una pista nuovissima da riportare in Serie A.

Calciomercato Roma, nuova pista a sorpresa: contatti avviati con la Samp

Secondo quanto scritto da Marco Conterio su Twitter la Roma avrebbe chiesto informazioni alla Sampdoria per Abdelhamid Sabiri. Il calciatore è reduce dal primo anno in Serie A dopo l’esperienza all’Ascoli ed ha ben figurato nelle fila della squadra di Marco Giampaolo. In 14 partite ha messo a segno 3 reti ed è stato uno dei protagonisti della preparazione estiva in casa blucerchiata. Ecco perchè la società ligure sta accelerando per proporgli un rinnovo contrattuale con adeguamento, ma spunta l’inserimento giallorosso. I rapporti con la società ligure sono buoni, come testimoniato all’affare Villar, la nuova pista potrebbe riservare nuovamente sorprese ai tifosi giallorossi.