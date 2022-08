Calciomercato Roma, le mosse di Massimiliano Allegri sono decisive in questa sessione estiva. Niente da fare anche per il Napoli, addio alla Serie A

E’ tutto pronto per il via alla nuova Serie A 2022-23, questo fine settimana è in programma la prima giornata di campionato. Mentre si attende con trepidazione di ritrovare il terreno verde tante attenzioni continuano ad essere rivolte al calciomercato estivo. Prima della fine di agosto tante cose potrebbero cambiare in Serie A e spunta un intreccio offensivo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Le manovre della squadra bianconera sono decisive, non solo la Roma ma soprattutto il Napoli rischia di restare a bocca asciutta dopo l’effetto domino in attacco.

Calciomercato Roma, Allegri decisivo: addio Serie A

Fari puntati sul futuro di Ola Solbakken, avversario della Roma in Conference League con la maglia del Bodo-Glimt. L’esterno offensivo norvegese diversi mesi fa venne accostato alla squadra giallorossa, salvo poi registrare il sorpasso in Serie A ad opera del Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti però rischia di restare a mani vuote e c’è lo zampino della Juventus dietro. Secondo quanto riferito dal portale di informazione tedesca infatti l’Eintracht Francoforte è alla ricerca di un valido sostituto di Kostic, volato alla Juventus. Ed li club tedesco si è unito alla corsa per Ola Solbakken, ora il futuro del calciatore scandinavo può finire in Bundesliga quando tutto lasciava pensare ad un immediato sbarco in Serie A.