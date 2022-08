Calciomercato Roma, contratto rescisso | Ne prendono due

Calciomercato Roma, contratto rescisso: il club inglese pronto a piazzare il doppio colpo. E uno interessa, e tanto, Tiago Pinto

Un doppio colpo. E uno di questi interessa assai da vicino la Roma di Tiago Pinto. Il gm portoghese sta cercando di fare spazio dentro la rosa per poi andare a chiudere l’operazione Belotti, che ormai attende solamente la chiamata per arrivare nella Capitale. E un elemento in uscita, così come vi abbiamo spiegato in questi giorni, è Justin Kluivert.

Interessa in Premier League l’esterno olandese che è rientrato a Roma dopo il prestito in Ligue 1. Ma si sta allenando da solo, in attesa di una nuova sistemazione per il prossimo anno. Su di lui c’è il forte interesse del Fulham – spiega il portale hitc.com – che nonostante un altro innesto quasi certo lì davanti, potrebbe comunque cercare di chiudere per l’olandese.

Calciomercato Roma, Kluivert in Premier League

Un altro esterno d’attacco oltre Willian, che ormai sta rescindendo il proprio contratto con il Corinthians e sarebbe pronto a un ritorno in Premier League. Questo, comunque, non precluderebbe secondo le fonti inglesi il possibile arrivo anche di Kluivert. Il Fulham ha intavolato una trattativa con la Roma sulla base di 9,5milioni di euro. E siccome l’olandese, dentro la squadra giallorossa, non ha nessuno spazio, allora l’operazione potrebbe andare in porto, facendo scatenare quell’effetto domino che porterebbe Belotti da Mou in tempi brevissimi.

Delle novità, in ogni caso, sono attese a stretto giro di posta. Anche perché lì, in Inghilterra, il campionato va spedito nel prossimo fine settimana con la seconda giornata. In Italia invece il debutto sarà il prossimo weekend. E allora il tempo che rimane per sistemare le squadre inizia a stringere. Chissà, magari ci potrebbe essere pure un’accelerata in queste ore.