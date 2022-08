Calciomercato Roma, scambio choc per Zaniolo: risposta già arrivata

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato della Roma. Scambio choc in Premier: risposta immediata

Poco più di due settimane al termine della sessione estiva di calciomercato e il futuro di Nicolò Zaniolo continua a preoccupare i tifosi della Roma. Il numero 22 è ormai uno degli idoli dei romanisti, a maggior ragione dopo il gol vittoria messo a segno in finale di Conference League contro il Feyenoord. Anche nella presentazione della rosa all’Olimpico contro lo Shakhtar Zaniolo è stato osannato dai tifosi, ripagati dall’ottima prestazione e dal gol.

Sulle tracce di Zaniolo però continua a esserci il Tottenham di Antonio Conte, che però sembrerebbe non essere l’unico club di Premier League. Proposto uno scambio a sorpresa, al quale la Roma ha subito risposto.

Calciomercato Roma, scambio Zaniolo-Pulisic: la risposta giallorossa

Il Tottenham di Antonio Conte non molla Nicolò Zaniolo, nonostante il continuo muro della Roma per il proprio gioiello. I giallorossi non si muovono dalla richiesta di 50 milioni cash, ma dalla Premier League arriva un’altra proposta di scambio inaspettata.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, il Chelsea potrebbe offrire alla Roma lo scambio tra Nicolò Zaniolo e Christian Pulisic. L’attaccante americano fatica a ritagliarsi spazio da protagonista tra le fila di Tuchel, così potrebbe essere sacrificato per arrivare al numero 22 giallorosso. La risposta della Roma però ancora una volta sarebbe negativa. I giallorossi ragioneranno sull’addio di Zaniolo solamente davanti a un’offerta da almeno 50 milioni di cash. Dunque per ora Zaniolo non si tocca, proprio come vuole Mourinho.