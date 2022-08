Calciomercato Roma, hanno scelto Abraham: offerta in arrivo

Un club inglese sta pensando di prendere uno dei quattro talenti della Roma in questa finestra di calciomercato, dove tutto può ancora succedere

In questo momento il calciomercato della Roma ha subito una frenata con le entrate che sono bloccate dalle cessioni. Sì, perché nonostante la società sia riuscita a cedere Carles Perez e Gonzalo Villar, oltre a Jordan Veretout, deve sfoltire ancora la rosa. sono ben otto i giocatori che non fanno parte dei piani di José Mourinho. Questi non sono mai stati utilizzati dal tecnico portoghese, oppure sono scivolati al di fuori delle gerarchie in queste settimane e per questo motivo, lo Special One vuole liberarsene. Per questo, ha dato mandato a Tiago Pinto di trovare una sistemazione a questi calciatori.

Le cessioni, però, non riguardano solamente quelli ai margini della squadra. Sono tanti i titolari che hanno attirato l’attenzione di altre squadre, come ad esempio è successo a Nicolò Zaniolo. Il talento classe 1999 è finito da tempo nel mirino di Juventus e Tottenham, con gli Spurs che ultimamente sembrano in vantaggio per prenderlo. Sono diverse settimane, infatti, che Antonio Conte e Fabio Paratici stanno cercando di convincere i giallorossi a far partire l’ex Inter. Per ora, Pinto è riuscito a resistere alle offensive dei due. Uno che in questa stagione ha attirato l’attenzione di diverse squadre è Tammy Abraham. L’attaccante inglese con i suoi 27 gol è diventato l’oggetto del desiderio di diverse squadre per migliorare i loro reparti offensivi.

Calciomercato Roma, Abraham nel mirino: valutano l’offerta

Secondo quanto riporta teamtalk.com, il Manchester United sta pensando di prendere Tammy Abraham. I Red Devils, infatti, stanno valutando di fare un’offerta per l’attaccante della Roma che quest’anno è stato indicato come il miglior inglese di sempre in Serie A per numero di gol segnati. I 17 centri in Serie A, a cui vanno uniti i 10 nelle coppe, hanno fatto sì che altre squadre mettessero gli occhi su di lui. Il Manchester United, poi, sta vivendo una situazione particolare in attacco, con Cristiano Ronaldo in bilico e Marcus Rashford nel mirino del Psg. In base a cosa succederà in queste settimane, il club della Premier potrebbe anche affondare per il 9 giallorosso.