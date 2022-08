Calciomercato Roma, Kluivert sbotta: “Mi auguro che il club provveda”

Justin Kluivert continua a essere fuori dal progetto della Roma. Arriva uno sfogo sul suo futuro: “Mi auguro che il club provveda”

La Roma dovrà riuscire a vendere diversi esuberi in queste ultime settimane di calciomercato. Proprio questi stanno fermando alcune operazioni in entrata, come quella di Andrea Belotti, che senza la partenza di almeno uno tra Shomurodov e Felix non potrà approdare in giallorosso. Tra i giocatori in uscita dalla capitale c’è anche Justin Kluivert.

L’esterno offensivo dopo il prestito al Nizza è stato valutato da Mourinho, che però lo ha confermato tra i giocatori in uscita. Sulle sue tracce c’è il Fulham al momento, oltre a qualche interesse da Spagna e Portogallo. A sbottare sul futuro di Justin è il padre Patrick Kluivert, che lancia un appello alla Roma.

Calciomercato Roma, Patrick Kluivert sbotta: “Justin merita un club che lo faccia giocare”

Justin Kluivert e la Roma si avvicinano a una rottura definitiva. L’attaccante olandese non rientra nei piani del club giallorosso, che starebbe cercando di trovare un club a cui venderlo a titolo definitivo. A parlare del futuro di Justin è stato anche il padre, Patrick Kluivert, ex calciatore, che in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha spiegato:

“Mi auguro che la Roma provveda, Justin merita un club che lo faccia giocare con continuità. È fondamentale per il suo sviluppo”. Dunque papà Patrick sembrerebbe stufo di vedere il figlio considerato un esubero e vorrebbe che la Roma gli trovasse al più presto una sistemazione, cosa che sperano anche i giallorossi.