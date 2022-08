Calciomercato Roma, aria d’addio: il mister non li rischia

Calciomercato Roma, c’è aria d’addio: il mister ha deciso di non rischiarli. Via libera definitivo per José Mourinho

C’è aria d’addio, senza dubbio. E anche il fatto che non stiano al meglio fisicamente, porta ovviamente ad un’esclusione per la seconda volta di fila. Insomma, ci potrebbe essere il via libera per José Mourinho? Forse sì, e dalle parti di Trigoria lo sperano sicuramente, anche perché il giocatore al momento è il primo obiettivo della squadra allenata dallo Special One.

Allora, nemmeno per la seconda partita di campionato Ten Hag ha convocato Lindelof (e Martial): “Per loro sempre lo stesso discorso” ha detto il tecnico in conferenza stampa. Una combo dovuta alle condizioni fisiche del calciatore e soprattutto a quella situazione di mercato che si è creata attorno al giocatore che è stato richiesto espressamente dal tecnico portoghese per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, Lindelof fuori

La scorsa settimana l’allenatore olandese del Manchester United aveva deciso di lasciar fuori anche Bailly, pure lui in uscita, e in questo caso non per problemi fisici ma solo perché non rientra nei piani. Anche lui è stato accostato alla Roma diverse volte nell’ultimo periodo, ma proprio oggi sembra che il Marsiglia abbia effettuato il sorpasso su tutte le contendenti perché l’unica società che avrebbe deciso di prenderlo a titolo definitivo a differenza degli altri club che lo vorrebbero solamente in prestito.

Ma nel frattempo, comunque, la Roma ha deciso di mollare leggermente la presa andando a puntare su Lindelof che nonostante non sia mancino – come vorrebbe Mou – offre maggiori garanzie tecniche al portoghese, che sta chiedendo un ultimo sforzo a Pinto e ai Friedkin per poter puntellare la rosa in maniera totale e puntare a qualcosa d’importante la prossima stagione. Senza dimenticare il Gallo Belotti, che adesso appare più lontano ma che rimane nei radar.