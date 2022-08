Calciomercato Roma, accordo da 5 milioni: sorride anche Pinto

Il general manager della Roma può essere contento visto che un affare di calciomercato è diventato più facile grazie all’offerta last minute

Il calciomercato della Roma passa anche per le cessioni. L’arrivo di Belotti ne è l’esempio più lampante. L’ex attaccante del Torino, infatti, non è ancora arrivato nella Capitale perché Pinto non è riuscito a trovare l’accordo con il Bologna per Shomurodov. Le due società continuano a trattare per sbloccare l’addio dell’uzbeko che, dopo un’iniziale conferma, è finito nella lista dei cedibili del gm. Oltre all’ex Genoa, però, in partenza ci sono diversi calciatori giallorossi che non fanno parte dei piani di Mourinho. Il tecnico portoghese ha messo ai margini del progetto in totale otto giocatori che devono cercare una nuova sistemazione.

Nelle scorse settimane hanno lasciato la società Jordan Veretout, Carles Perez e Gonzalo Villar. Gli addii di questi tre, però, non bastano per rendere felice il general manager dell’area sportiva romanista, che si sta muovendo per alleggerire ancora la rosa. I nomi più caldi in uscita sono quelli di Eldor e Justin Kluivert. L’olandese piace a molte squadre e le sue valigie sono pronte da tempo. Il club in vantaggio su tutti per acquistare le sue prestazioni fino ad ora è il Fulham, che sta trattando con i giallorossi per prendere il suo cartellino. Il club londinese ha messo gli occhi anche su un’alternativa, che però si è allontanata in questi ultimi giorni.

Calciomercato Roma, 5 milioni per l’alternativa a Kluivert

Si tratta di Hwang Ui-Jo, attaccante esterno del Bordeaux. Secondo quanto riporta L’Equipe è arrivata l’offerta del Nottingham Forrest che, insieme al Wolverhampton, ha fatto passi in avanti per prendere il sudcoreano. I biancorossi hanno proposto al club francese 4 milioni più uno di bonus per prendere il ventinovenne asiatico. La dirigenza del Bordeaux ha accettato questa proposta. In caso l’affare andasse in porto, il Fulham dovrebbe accelerare per prendere Kluivert dalla Roma.