Calciomercato Roma, stallo Belotti: l’indizio è ufficiale

Calciomercato Roma, lo stallo di Belotti sembra destinato a proseguire. L’indizio è ufficiale, tutti gli aggiornamenti.

Siamo finalmente entrati nella fase più attesa dai tifosi dopo un trimestre ricco di voci, speranze e timori. A più di due mesi di distanza dalla vittoria di Tirana, la Serie A è pronta a iniziare, con i giallorossi attesi dalla delicata trasferta di Salerno in programma all’Arechi domani sera, domenica 14 agosto. Quella odierna, come resocontatovi, è stata una giornata molto particolare e ricca di eventi, soprattutto da un punto di vista mediatico.

Abbiamo infatti potuto assistere, finalmente, al ritorno allo scoperto di José Mourinho, espressosi con grande chiarezza dopo le diverse mosse da parte di Pinto e colleghi in questi mesi. Rispettata, dunque, la promessa dello Special One che, al rientro dalle vacanze, aveva dichiarato di voler tornare a parlare solamente ad agosto. Da questo punto di vista, sappiamo tutti che tipologia di estate sia stata.

Mentre nella Capitale si diffondevano le preoccupazioni per il futuro di Zaniolo ma anche gli entusiasmi per le dichiarazioni di Totti prima e quelle di Marotta poi che, col passare del tempo, aumentavano le speranze sul fronte Dybala, il tecnico si distingueva per un modo di fare squisitamente mourinhiano.

Unico nel suo genere, infatti, José ha dimostrato anche recentemente di essere diverso da tanti altri soprattutto da un punto di vista della comunicazione. Al netto del botta e risposta con Sarri di cui da poco dettovi, ricordiamo le tante storie Instagram dello Special One in pose rilassate e quasi sornionamente denuncianti i diversi rumors che si siano abbattuti sulla Capitale da giugno fino ad oggi.

Calciomercato Roma, stallo Belotti e indizio ufficiale su Shomurodov

L’inizio del campionato, però, come denunciato tristemente dallo stesso allenatore quest’oggi, non coincide con la chiosa del mercato. Quest’ultimo potrà dunque regalare ancora soprese e indicazioni e, su tale fronte, riportiamo l’indizio ufficiale che conferma la situazione di stallo verificatasi per Belotti.

Da diverse settimane, infatti, l’ormai ex Torino è annoverato nella wish list di Pinto e José, consapevoli del valore e della convenienza che un’operazione del genere sarebbe in grado di sottintendere. Ad oggi, però, Andrea non è ancora un calciatore della Roma, pur avendo espresso e confermato con la sua attesa il grande gradimento verso questi colori.

Le cause sono da ricercarsi nel mancato sblocco della trattativa per l’uscita di Shomurodov e, proprio da questo punto di vista, le immagini della squadra in partenza verso la Campania sono fortemente emblematiche. Esse confermano infatti come, ad oggi, ci si trovi ancora in una fase di stallo, a differenza di quanto si potesse pensare in seguito alla mancata partenza dell’uzbeko per l’Israele in occasione dell’amichevole con il Tottenham. L’ex Genoa è infatti partito con la squadra, segnale di una chiusura tutt’altro che imminente per una sua cessione. Almeno per ora.