Calciomercato Roma, il bomber ha scelto la Juve: Pinto superato

Il calciomercato estivo è sempre imprevedibile e arriva il sorpasso della Juventus ai danni della Roma per il bomber

Mancano due settimane alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e la Roma è alla ricerca di nuovi innesti per completare la rosa di José Mourinho, che tra la conferenza pre Salernitana e il post ha fatto intuire che qualche nuovo arrivo serve. Il calciomercato poi di per sé è imprevedibile, con sorpassi e controsorpassi improvvisi.

Proprio con un sorpasso la Juventus avrebbe superato la Roma per un attaccante nel mirino dei due club, ma anche del Milan e del Borussia Dortmund. Il bomber ha scelto la Juventus per il suo futuro, lasciando indietro la Roma e le altre pretendenti.

Calciomercato Roma, Mancini ha scelto la Juventus: Pinto superato

La Roma è rimasta stregata da Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza. Come vi abbiamo già raccontato i giallorossi sono entrati nella corsa per il giovane attaccante superando la concorrenza del Milan, mentre la Juventus è sempre rimasta vigile sul giocatore. Ecco proprio i bianconeri hanno sferrato l’assalto decisivo assicurandosi il calciatore.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mancini avrebbe scelto la Juventus per il suo futuro. L’accordo con il Vicenza ancora non c’è, ma potrebbe arrivare presto. In bianconero Mancini giocherebbe tra l’Under 23 in Lega Pro e la Primavera. Dunque un sorpasso decisivo quello della Juventus che si assicura un prospetto interessante per il futuro del proprio reparto offensivo.