Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Juve-Zaniolo? Il punto di ASRL

Nelle ultime ore, il nome di Nicolò Zaniolo è stato nuovamente accostato alla Juventus, ecco gli ultimi aggiornamenti raccolti dalla nostra redazione

Apparso in uno stato di forma invidiabile nella vittoriosa trasferta contro la Salernitana, Nicolò Zaniolo è tornato al centro delle cronache di calciomercato nelle ultime ore. Complice l’infortunio di Angel Di Maria, che starà ai box per circa tre settimane, il numero 22 della Roma è stato nuovamente accostato alla Juventus. Valutato non meno di 60 milioni di euro dal club giallorosso, il 23enne mancino è al centro del progetto di Josè Mourinho, che lo ha sempre schierato titolare dopo l’arrivo di Paulo Dybala.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un’offerta del Tottenham in arrivo, a margine dell’amichevole con gli Spurs. Proposta che è effettivamente arrivata, ma che è stata rispedita al mittente. Oggi, siamo in grado di dire che da allora non ci sono stati nuovi contatti con la squadra londinese, ma non solo. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, al momento nemmeno la Juve si è rifatta viva per il calciatore romanista.

Calciomercato Roma, Juve-Zaniolo: tutto fermo

Ad oggi, non abbiamo raccolto elementi sul presunto ritorno di fiamma bianconero. Impegnata nelle trattative per Depay e Paredes, la Juve resta un’estimatrice di Zaniolo e non è escluso che possa rifarsi viva durante le ultime due settimane di mercato. Sicuramente non troverà un terreno troppo fertile a Trigoria, dove, tuttavia, non si è ancora affrontato in maniera concreta il tema rinnovo. Negli ultimi giorni si è parlato di un accordo facilmente raggiungibile a partite da settembre, ma anche su questo fronte le parti in causa continuano a predicare calma. In caso, molto probabile, di permanenza nella Capitale, il contratto di Zaniolo sarà sicuramente uno dei primi argomenti all’ordine del giorno nel prossimo mese.