Calciomercato Roma, la pazienza di Belotti ha un limite: fissato l’ultimatum a Tiago Pinto che deve pensare a vendere al più presto.

Quando un attaccante non segna, fa sempre notizia. E così al povero Tammy Abraham è bastato restare una partita a secco per meritare il titolo dell’articolo odierno della Gazzetta dello Sport dedicato alla Roma: “Tocca a te”. Il giornale sportivo mette in conto anche le amichevoli, in cui l’inglese non è mai andato a segno. Eppure la conferma che le amichevoli estive valgono poco è arrivata da questo punto di vista con Shomurodov la scorsa stagione: dopo un pre-campionato promettente non ha mantenuto le promesse tanto da essere ora sulla lista dei cedibili.

Nonostante la massima fiducia che tutto l’ambiente Roma ha nei confronti di Abraham, serve comunque un’alternativa di alto livello. Per caratteristiche, l’inglese fa un lavoro generoso in fase di non possesso palla e lo scorso anno è rimasto in campo spesso stremato anche per assenza di alternative valide. Mourinho vuole evitare episodi di questo tipo nella stagione appena iniziata e per questo motivo la Roma ha un accordo con Andrea Belotti: prima di procedere con la firma però Tiago Pinto deve cedere almeno uno tra Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, e deve farlo in fretta perché il “Gallo” si è stufato di aspettare.

Calciomercato Roma, Belotti aspetta fino a domenica

E a dire il vero, considerando che il campionato di Serie A è già iniziato, Belotti di pazienza finora ne ha avuta. Il richiamo di Mourinho e dell’ex compagno ai tempi di Palermo Dybala, dei tanti compagni della nazionale azzurra, del tifo giallorosso e di una squadra con un progetto vincente gli hanno consigliato di aspettare. Ma ora è arrivato il tempo di fissare l’ultimatum, come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Belotti aspetterà la Roma fino a domenica. Se non firmerà entro quella data, cederà alle lusinghe del Nizza e c’è anche da registrare un’offerta del Galatasaray. Mourinho spera che Tiago Pinto proceda in fretta. Lo ha fatto capire a Salerno tenendo in panchina Shomurodov e Felix: c’è bisogno del “Gallo” come vice-Abraham.