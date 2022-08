Calciomercato Roma, svolta in attacco: doppia pista in Italia

La Roma cerca una svolta in uscita per riuscire a mettere a segno il colpo Belotti: doppia pista in Italia che fa sperare Pinto

Queste ultime due settimane di calciomercato estivo che sono rimaste saranno frenetiche per Tiago Pinto, non che quelle precedenti non lo siano state. Adesso il general manager giallorosso si sta concentrando soprattutto sulle operazioni in uscita, che saranno fondamentali per regalare a Mourinho gli ultimi due rinforzi per completare la rosa. In particolare il nome in attacco continua a essere quello di Andrea Belotti, per il quale serve prima un addio nel reparto offensivo.

I due indiziati per lasciare la Roma sono Eldor Shomurodov, la cui trattativa con il Bologna non decolla, e Felix Afena-Gyan. Proprio per quest’ultimo ci sarebbero due piste in Serie A che fanno ben sperare Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Felix in uscita: Monza e Cremonese sull’attaccante

Dopo un inizio da sogno con la maglia della Roma, con la doppietta in casa del Genoa, il rendimento di Felix Afena-Gyan non è stato più lo stesso. L’attaccante non ha convinto Mourinho che lo ha inserito nella lista dei possibili partenti. Inoltre la sua uscita potrebbe fare posto al tanto atteso arrivo di Andrea Belotti.

Come vi avevamo anticipato, sulle tracce di Afena-Gyan c’è la Cremonese, che ancora non ha affondato il colpo però, perché lo vorrebbe in prestito. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ oltre alla Cremonese anche il Monza avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante giallorosso. Dunque due piste in Serie A che riaccendono le speranze di Tiago Pinto di riuscire a cedere l’attaccante.