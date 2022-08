Calciomercato Roma, inserimento last minute: salta l’asta in Inghilterra

Calciomercato Roma, inserimento last minute ma subito marcia indietro: salta l’asta in Inghilterra. Ma Pinto sorride uguale

La situazione attorno a Justin Kluivert sembra ormai ben definita: l’attaccante olandese, in uscita dalla Roma, sembra davvero ad un passo dal Fulham, società neopromossa che lo ha voluto fortemente e che spera di definire presto gli ultimi dettagli di questa operazione. La stessa speranza, ovviamente, ce l’ha Tiago Pinto, che non vede l’ora di disfarsi del giocatore per poter concentrarsi non solo su quelle che sono le altre operazioni in uscita, ma anche su quello che è l’innesto da regalare a Mourinho, lì davanti, che ha un nome e un cognome: Andrea Belotti.

Insomma, Kluivert è destinato alla Premier, anche se nelle ultime ore secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Tassotti c’è stato un inserimento last minute. Ma la possibile asta in Premier League è subito saltata.

Calciomercato Roma, il Nottingham ha sondato Kluivert

Ci sarebbe stato un tentativo del Nottingham per Kluivert. Ma appena l’altra società della Premier League ha capito l’enorme vantaggio del Fulham ha deciso di fare immediatamente marcia indietro. Di possibilità quindi che le cose possano andare verso un’altra direzione non ce ne sono. E allora si attende solamente l’annuncio ufficiale dell’accordo che dovrebbe arrivare prestissimo, così da dare il via libero a Pinto alle altre priorità.

Che non riguardano solamente il reparto avanzato, ma che toccano da vicino anche quello arretrato. Perché oltre all’attaccante, nella propria trasferta milanese il gm giallorosso vorrebbe chiudere anche per il difensore. Con l’ufficialità, inoltre, di Kehrer al West Ham, gli Hammers hanno definitivamente mollato la pista che porta a Bailly. Potrebbe essere un passaggio fondamentale per la Roma.