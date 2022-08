TV PLAY | Calciomercato Roma, asta con derby in Serie A

Calciomercato Roma, spunta il triplice inserimento in Serie A per il giocatore di Mourinho. A seguire tutti gli aggiornamenti.

In attesa di comprendere in che modo Tiago Pinto chioserà il mercato in entrata, sono tante le novità destinate ad abbattersi in casa giallorossa in queste settimane finali di mercato, anche e forse soprattutto sul fronte delle uscite, destinato ad avere un peso di non poco conto. Sappiamo ormai bene dell’intreccio Shomurodov-Belotti nonché dell’esigenza capitolina di regalarsi un ultimo colpo in difesa che suggelli il reparto arretrato.

Qui Mourinho ha solo tre titolari, unitamente al jolly Kumbulla e, nella più scongiurata delle occorrenze, un Vina da sfruttare eventualmente come braccetto. I nomi accostati ai capitolini sono diversi e in questi minuti è spuntato a sorpresa anche lo scenario in Premier League da 40 milioni di euro, destinato a distrarre ulteriormente una piazza che sta già vivendo con attesa e in modo trepidante un’evoluzione anche sul fronte Belotti.

Calciomercato Roma, le ultime su Felix Afena Gyan

Concentrandoci unicamente sulle uscite, frattanto, merita di essere riportato l’aggiornamento pronunciato in diretta a TV PLAY da Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it. Quest’ultima ha infatti parlato della situazione Felix Afena Gyan, circa la quale potrebbero giungere novità di non poco conto prossimamente.

Fresco di rinnovo e protagonista di una stagione meno esaltante rispetto alle aspettative iniziali, Afena è rimasto in panchina, proprio come Shomurodov, in quel di Salerno, totalmente ignorato come soluzione alternativa ad Abraham. Su di lui, secondo Trotta, ci sarebbe un triplice interesse italiano. Oltre al Cagliari, infatti, si segnalano Cremonese e Monza.