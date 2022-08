Calciomercato Roma, cambia la formula: Pinto torna in corsa

Calciomercato Roma, cambia la formula e Pinto torna in corsa. Novità dalla Francia per il difensore voluto da Mourinho

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una svolta che veniva direttamente dalla Premier League e che riguardava il destino e il futuro di Baiily, il giocatore del Manchester United che interessa alla Roma e che i Red Devils a quanto pare vogliono assolutamente cedere. La notizia era che gli inglesi non avevano nessuna intenzione di mandarlo via in prestito ma solamente a titolo definitivo e solamente una società, il Marsiglia, sembrava disposta a fare una cosa del genere.

Adesso però le cose sono cambiate. Un cambio di formula che rimette in gioco Pinto che come sappiamo è ancora alla ricerca di quell’elemento dietro che vada a completare il reparto. Secondo le informazioni riportate da footmercato.net infatti, è così tanta la voglia di mandare via il giocatore da parte dello United che ci potrebbe essere la volontà, e la predisposizione, anche di cederlo in prestito.

Calciomercato Roma, lo United apre al prestito

Lo United quindi ha aperto al prestito, a quanto sembra, e allora ecco che Pinto potrebbe tornare decisamente in corsa per il difensore. Nel frattempo, inoltre, il West Ham, un’altra pretendente, ha annunciato ufficialmente Kehrer, tirandosi fuori quindi dalla corsal giocatore. Rimangono assai interessate, però, diverse società della Ligue 1: oltre al solito Marsiglia di Tudor c’è anche il Monaco che vorrebbe portare nel Principato Bailly.

La concorrenza rimane folta, ovviamente, ma questo cambio di programma all’interno del Manchester United potrebbe spingere Pinto a fare un ulteriore sondaggio e regalare allo Special One quell’innesto che lo stesso ha sempre richiesto. Alla fine di tratta pur sempre di uno dei fedelissimi dell’allenatore portoghese.