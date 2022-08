Roma, Friedkin ancora decisivi: l’accordo ora è ufficiale

Roma, la proprietà Friedkin è ancora una volta decisiva: con un comunicato il club ha reso noto un nuovo accordo ufficiale.

Per la Roma sono giorni caldissimi, e non solo per le temperature alte: è pronto il tour de force in Serie A con in particolare la sfida alla terza giornata contro la Juventus, c’è da portare a termine le ultime operazioni di calciomercato e poi ci sono anche affari extra molto importanti per il futuro del club.

Ebbene come anticipato nei giorni scorsi è ora ufficiale l’accordo tra il club giallorosso e la Toyota come nuovo sponsor. A dare l’annuncio è stata la Roma sul suo sito ufficiale con questo comunicato: “AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con il Gruppo Toyota, che vedrà il brand automotive di fama internazionale diventare un nuovo Main Global Partner del Club. Toyota accompagnerà i giallorossi sia dentro che fuori dal campo: il brand comparirà infatti sui kit di allenamento di tutte le squadre, maschili e femminili, dell’AS Roma”.

Per l’accordo è stato come risaputo determinante il ruolo dei Friedkin: la Toyota è infatti la casa automobilistica giapponese di cui gli imprenditori texani proprietari della Roma sono distributori in esclusiva in cinque stati americani.

Roma, ufficiale l’accordo con la Toyota: è il nuovo sponsor

La Roma e il marchio Toyota saranno legati non soltanto sui campi di allenamento, ma anche per le strade della città. Il Gruppo, infatti – come si legge sempre nel comunicato ufficiale – metterà a disposizione del Club una flotta di automobili elettrificate a marchio Toyota e Lexus e una gamma completa di servizi di mobilità grazie al proprio marchio KINTO, nuovo Mobility Service Provider della AS Roma.

Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia, ha confermato il suo entusiasmo per la nuova partnership: “Essere al fianco della AS Roma a partire da questa stagione sportiva è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile. È una collaborazione che si inserisce all’interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva”.