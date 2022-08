Roma, l’annuncio social del nuovo sponsor è innovativo

Roma, questa mattina la società giallorossa ha ufficializzato il nuovo sponsor. Un annuncio particolare per attirare i tifosi

Nel mondo dei social, sempre più influenti nelle nostre vite, la Roma si dimostra una di quelle società che sta decisamente al passo con i tempi. Sono tanti i contenuti che la società giallorossa piazza sulle proprie pagine, oltre al fatto di mandare in diretta le varie conferenze stampa prepartita. Un fatto inedito in Italia, un segnale però importante che arriva dal club dei Friedkin, che cerca di includere in tutti i modi i tifosi che, dal proprio canto, stanno rispondendo alla grande con abbonamenti e con risposta agli stimoli che la società invia.

Insomma, due ore prima del lancio e dell’ufficialità di Toyota come nuovo sponsor, gli account del club hanno pubblicato un’illustrazione particolarmente confusionaria, sulle falsariga della famosa serie di libri “Where is Wally”, chiedendo ai propri tifosi di aiutare Romolo a trovare, in quel marasma di magliette e di colori, il giusto kit d’allenamento.

Roma, l’annuncio che coinvolge i tifosi

Tra tutti gli oggetti sportivi però che hanno composto quell’immagine, erano nascoste le lettere che formano la parola Toyota. Sono stati davvero tanti i tentativi dei fan giallorossi, ma nessuno è riuscito a centrare l’obiettivo. Poi, cinque minuti del comunicato ufficiale, è stata svelata la soluzione dell’enigma, con la parola Toyota che non è stata fatta uscire allo scoperto e subito dopo l’annuncio ufficiale anche la foto dei calciatori giallorossi con il nuovo kit d’allenamento ben in vista.

Insomma, la Roma si dimostra anche “maestra” nella comunicazione. Un passo avanti rispetto agli altri, con un totale coinvolgimento dei tifosi in tutto e per tutto. Solamente così si può creare quell’alchimia che serve per andare tutti verso la stessa direzione. La proprietà giallorossa ci sta riuscendo alla grande.