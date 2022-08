Calciomercato Roma, la spunta Mourinho: accordo e firma

Calciomercato Roma, Mourinho decisivo nella scelta del giocatore: accordo blindato e rinnovo pronto con ingaggio da top player

Un altro rinnovo pronto, blindato da quelle che sono state le scelte di José Mourinho nel corso della passata stagione. Ma anche in questa, alla prima di campionato, lo Special One ha messo subito le cose in chiaro: Cristante è un elemento imprescindibile per questa squadra. Non solo in campo dal primo minuto, ma anche decisivo con la rete che ha deciso l’uscita sul campo della Salernitana e ha regalato i tre punti alla squadra giallorossa. Meglio di così era davvero difficile riuscire a immaginarlo.

Bene, nel corso di questa estate che non accenna in nessun modo ad abbassare le proprie temperature, il telefono di Cristante è stato assai caldo il linea con le condizioni atmosferiche. Un’offerta dall’Italia e diverse dall’estero che non lo hanno tentato per nulla: lui vuole la Roma, e quando sul display è uscito il nome di Pinto, allora ha risposto con gioia alla telefonata. C’è un ballo un rinnovo importante.

Calciomercato Roma, Cristante rinnova

Arrivato nella Capitale nel 2018, Cristante ha un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024. Non ci sarebbe fretta, quindi, di trovare un accordo. Ma se lo merita il centrocampista che dovrebbe firmare, secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport, o fino al 2026 o fino al 2027. Degli attuali 2 milioni di euro di ingaggio si passerebbe a 3,5 compresi i bonus, un attestato di stima per quello che ormai è diventato un elemento fondamentale nello scacchiere dello Special One che lo ha preferito a Matic contro la squadra di Nicola.

Dalle parole adesso si passai ai fatti. Così, dopo Zaniolo, sarà sicuramente il turno dell’ex Atalanta che ha deciso di mettere in maniera definitiva le radici nella Capitale. Bene così.