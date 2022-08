Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: cifre e nuova scadenza

Calciomercato Roma, Zaniolo ha iniziato la stagione alla grande ed è pronto a rinnovare il contratto per la gioia dei tifosi giallorossi.

Nella prima partita di campionato vinta dalla Roma contro la Salernitana, pur non segnando Nicolò Zaniolo ha avuto un ruolo da protagonista assoluto. Ha giocato una bella partita ed è stato anche autore di una poderosa progressione con gli avversari che cadevano a terra come birilli. Bellissimo da vedere, per la gioia dei tifosi della Roma che lo hanno sempre coccolato, anche nei momenti più bui dei due gravi infortuni.

L’estate di calciomercato però non era iniziata nel migliore dei modi. Si parlava molto di una possibile cessione di Zaniolo, con la Juventus come destinazione più probabile. Le cose per fortuna sono andate diversamente: per la Roma Zaniolo è un capitale, il contratto c’è e per portarlo via servivano somme importanti evidentemente non offerte ai giallorossi. A questo punto, come nei piani della società, a settembre ci sarà l’appuntamento per discutere del rinnovo del contratto. E oggi Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport hanno fatto il punto della situazione, con le cifre in ballo e la nuova scadenza prolungata nel tempo.

Calciomercato Roma, contratto base da 4 milioni a stagione fino al 2027 per Zaniolo

Tutti e due i quotidiani sportivi indicano cifre simili. L’entourage di Zaniolo chiede un trattamento simile agli altri top player giallorossi, quindi sulla base di 4 milioni di euro a stagione più bonus da concordare. La base di partenza della trattativa dovrebbe essere questa.

Inoltre per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024 il nuovo accordo dovrebbe legarlo ai giallorossi fino al 2027.

Ci sono tutti i presupposti per una bella stagione, con il rinnovo che sarebbe un ulteriore stimolo per Nicolò che sente forte la fiducia di Mourinho, si è tolto dalla testa l’idea di partire verso altri lidi e ha un feeling sempre crescente con i tifosi. Zaniolo ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma, ha lavorato molto durante l’estate, anche da solo, cosa che non è passata inosservata né a Mourinho né ai tifosi. Avanti insieme, daje Nicolò.