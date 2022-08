Calciomercato Roma, “colloqui complicati”: Pinto ci crede

Calciomercato Roma, dalla Francia la notizia che i colloqui sono “complicati”. Pinto ci crede e potrebbe cercare il nuovo inserimento

Secondo quanto riportato dalla Francia, precisamente dal quotidiano “La Provence”, i colloqui sarebbero più complicati del previsto. E allora, ovviamente, Pinto ci crede ancora e potrebbe cercare nelle prossime ore il nuovo inserimento per mettere a disposizione di José Mourinho quel difensore che il tecnico vorrebbe per completare – manca all’appello anche un attaccante – la rosa per la prossima stagione.

Già ieri c’è stata la notizia dell’apertura del Manchester United al prestito di Bailly che ha rimesso sicuramente in corsa il gm giallorosso, che rimaneva comunque alle spalle del Marsiglia. Ma è appunto la squadra allenata da Igor Tudor che in questo momento avrebbe delle difficoltà nel riuscire ad allacciare dei colloqui con i Red Devils. Che, dal proprio canto, hanno tutta l’intenzione di mandare via il calciatore che non rientra più nei piani di Ten Hag e che è stato fatto fuori nelle prime due giornate di campionato.

Calciomercato Roma, Pinto ci crede

Con i tasselli che non stanno decisamente andando per il verso giusto sponda OM, è normale che Pinto possa tornare in corsa anche perché Bailly è stato espressamente richiesto da Mou che lo ritiene un suo fedelissimo. Tenendo anche presente che da qui alla fine delle operazione di mercato un difensore quasi sicuramente dovrà arrivare, allora è logico pensare che il gm portoghese possa rimettersi in testa l’idea di un possibile approdo del francese dalle parti di Trigoria.

La formula, ovviamente, rimane sempre quella del prestito anche perché di soldi al momento ne girano pochi e ne sono girati pochi. Magari pure oneroso, vedrem0. In ogni caso la Roma rimane in corsa, a differenza di quello che poeteva sembrare fino a pochi giorni fa.