Calciomercato Roma, cessione da 100 milioni: Pinto contattato

Calciomercato Roma, manca sempre meno per la definizione del colpo da 100 milioni di euro. Anche Pinto è stato contattato.

Le campagne acquisti sono ogni anno caratterizzate da occasioni ma anche da intrecci e capacità di saper cogliere opportunità in modo tempestivo. Abbiamo assistito tante volte a scenari del genere, soprattutto nel corso del corrente calciomercato giallorosso, fin qui contraddistinto dalla capacità di Pinto di sfruttare determinati momenti e situazioni in modo celere e intelligente.

Basti pensare a quanto accaduto con Dybala, giunto sia grazie alla diplomazia e alla leadership di Mourinho, alla fine prevalse su quelle della coppia Giuntoli-Spalletti, sia per la capacità della dirigenza di Trigoria nello sfruttare le indecisioni reiterate dell’Inter. Stesso discorso valevole per Georginio Wijnaldum, giunto nella Capitale grazie alla condivisa volontà di PSG e giocatore di trovare una soluzione di addio che assecondasse tutte le parti in causa.

Calciomercato Roma, intreccio da 100 con gran ritorno: le ultime su Kluivert

Questi giochi di incastri sono però destinati ad avere una certa ingerenza anche sul fronte delle cessioni. La problematica ormai storica della Roma resta legata alla presenza di elementi scarsamente importanti ma profumatamente pagati, il cui piazzamento in altre realtà risulta spesso complicato anche dalla scarsa collaborazione dei calciatori coinvolti.

Discorso a parte merita un esubero storico come Kluivert, da sempre collaborativo su tale fronte e fin qui disposto a lasciare Trigoria in quanto consapevole del poco spazio riservato lui da Mourinho. Ultimamente l’olandese è figurato molto vicino al Fulham ma non sfugga quanto riportato da pochissimi minuti da Footmercato. A detta del portale, infatti, Justin sarebbe finito insieme ad un altro grande ex Ajax, Hakim Ziyech, nel mirino del club di Amsterdam.

Quest’ultimo ha avviato i contatti per tastare entrambi i terreni in seguito al fortissimo interesse del Manchester United per Anthony, molto vicino al passaggio in Premier League per 80 milioni più 20 di bonus. Questa l’offerta prossima ad essere recapitata nelle casse olandesi da Manchester e che, secondo la stessa fonte, potrebbe essere accettata catalizzando un nobile ed entusiasmante intreccio.