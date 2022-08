Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: data confermata

Calciomercato Roma, il rinnovo di Zaniolo ormai sembra essere sicuro: data confermata per l’incontro tra le parti

Il contatto c’è stato. E non un incontro fisico come vi abbiamo svelato ieri anche noi di ASRL. Ed è stato confermato anche che nessun contatto tra Pinto c’è stato né con la Juventus e né con il Tottenham. Insomma, il futuro di Zaniolo, dopo un’estate passata alla grandissima insieme a Mourinho, e dopo aver fatto saltare il banco in Conference League e dopo aver debuttato alla grande in campionato, sembra scritto.

Pinto è stato a Milano ma non ha visto Vigorelli, agente del calciatore. Un contatto c’è stato, ma è stato solamente interlocutorio così come confermato da Sky proprio in questi minuti. Nella vera e propria trattativa si entrerà solamente a settembre, a mercato chiuso. E ci sono anche dei dettagli su quelle che dovrebbero essere le richieste di Nicolò: la Roma, comunque, valuta il suo cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro, ed è per questo che anche lui si aspetta un riconoscimento importante da parte della società.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: i dettagli

Il classe ’99 vuole un ingaggio da top player. E allora ecco che la richiesta non dovrebbe essere minore ai 4 milioni di euro più eventuali bonus da concordare con la società. Magari oltre a quelli di squadra anche personali, con un raggiungimento minimo di reti o di presenze in stagione per stimolare anche di più il giocatore.

Che, a dire il vero, in questa prima parte di nuova annata ha dimostrato di essere pronto a lasciarsi le spalle tutte le polemiche che lo hanno accompagnato per buona parte dello scorso anno, e prendersi sulle spalle quella responsabilità che Mourinho probabilmente gli ha chiesto.