Calciomercato Roma, Cavani sta per firmare e aiuta Pinto

Calciomercato Roma, Edinson Cavani sta per firmare e aiuta così il general manager giallorosso Tiago Pinto: un assist perfetto.

La Serie A torna in campo: la seconda giornata di campionato inizia oggi, la Roma giocherà invece lunedì allo stadio Olimpico contro la neopromossa Cremonese. Una partita sulla carta agevole ma da non sottovalutare per nessun motivo. Nello scorso campionato la Roma è stata fermata dalle squadre di bassa classifica anche in casa, motivo per cui Mourinho terrà alta l’attenzione per arrivare alla sfida della terza giornata contro la Juventus a punteggio pieno.

Intanto c’è un’altra partita in corso, quella relativa al calciomercato. La volata finale è iniziata e il general manager Tiago Pinto sta lavorando su due fronti. Il primo è quello in uscita: ci sono parecchi esuberi da piazzare nel migliore dei modi cercando di fare cassa. In particolare per quanto riguarda l’attacco, dove Justin Kluvert, Felix Afena-Gyan ed Eldor Shomurodov potrebbero essere tutti ceduti per fare spazio ad Andrea Belotti. A proposito del “Gallo”, dalla Francia arriva un’altra notizia che conferma come per la sua ufficialità alla Roma sia ormai solo questione di tempo.

Calciomercato Roma, il Nizza rinuncia a Belotti: Cavani sta per firmare

Il Nizza, secondo quanto riportato da Nice-Matin, avrebbe infatti superato il Villarreal nella corsa all’ingaggio di Edinson Cavani attualmente svincolato dopo l’esperienza al Manchester United in Premier League. Il fratello e agente dell’attaccante ex Napoli è infatti arrivato in Francia per trattare con il club rossonero, le parti sembrano molto vicine e dovrebbe presto arrivare la fumata bianca.

In casa Nizza c’è grande entusiasmo per questo colpo che fa dimenticare la delusione per il mancato arrivo di Belotti: per Philippe Camps, Cavani è un combattente, un esempio da seguire anche per gli altri calciatori, ed è un’operazione perfetta anche sotto il profilo del marketing.

Non sarà l’unico colpo in attacco per l’ambizioso club transalpino che prenderà pure Nicolas Pépé dall’Arsenal, in prestito.