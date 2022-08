Calciomercato Roma, Mourinho non è solo: Conte guastafeste

Calciomercato Roma, su quello che potrebbe essere un esubero del Chelsea Mourinho non è solo: Conte guastafeste

Alla ricerca di un difensore centrale, e con Bailly che ormai sembra aver trovato un accordo con il Marsiglia, la Roma sta cercando di vagliare tutte le altre piste che in questo periodo sono state accostate ai giallorossi. Oltre al nome di Lindelof, uscito fuori da un poco di tempo e che probabilmente rimane quello più caldo dalle parti di Trigoria, nei giorni scorsi si è paventata l’ipotesi di un possibile interesse di Pinto nei confronti di un altro giocatore che al momento gioca in Premier League, ma che potrebbe lasciare il Chelsea per via del poco spazio a disposizione.

Il profilo è quello di Chalobah, difensore per il quale si sarebbero mosse pure Inter e Milan in Italia. Secondo le informazioni del caughtoffside.com però, la soluzione potrebbe anche essere quella di un inserimento del Tottenham di Antonio Conte che dopo l’infortunio di Romero è alla ricerca di un difensore centrale.

Calciomercato Roma, Conte guastafeste

Costretto a rituffarsi sul mercato per un difensore centrale, il Tottenham avrebbe messo nel mirino quelle che sono le prestazioni di Chalobah. Che ancora, dal proprio canto, non avrebbe deciso se lasciare i Blues, ma che certamente un pensiero se lo starebbe facendo anche per via del pochissimo spazio che potrebbe avere a disposizione nell’annata che è appena iniziata.

Ovviamente nemmeno in questo caso, con Paratici a gestire le operazioni, si potrebbe parlare di un accordo per un passaggio a titolo definitivo: la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che è l’unica che in questo momento interessa realmente la Roma per completare la rosa. In ogni caso, l’inserimento di Conte potrebbe essere decisivo, soprattutto se il difensore decidesse di voler rimanere in Inghilterra.