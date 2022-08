Roma, ufficiale: grave infortunio per Wijnaldum

Gravissima tegola in casa Roma, l’ultimo acquisto a centrocampo ha subito un brutto infortunio. Frattura alla tibia per Gini Wijnaldum

Fulmine a ciel sereno in quel di Trigoria, a poche ore dalla prima partita allo stadio Olimpico della nuova stagione. Josè Mourinho deve fare i conti con il grave infortunio occorso a Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha rimediato una frattura alla tibia destra. La società giallorossa ha appena emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni del calciatore prelevato dal PSG dopo una lunga trattativa.

In questi minuti la Roma sui proprio canali social ha emesso il comunicato che ha fatto disperare i tifosi giallorossi. L’ultimo acquisto della campagna acquisti estiva, Gini Wijnaldum, ha subito un gravissimo infortunio nell’ultima sessione di allenamento. A Trigoria si stava preparando l’esordio casalingo nella Serie A 2022/23, domani pomeriggio contro la neo-promossa Cremonese. Poche ore fa nella squadra lombarda si è arreso il difensore ex Inter, Andrea Ranocchia, complice un grave infortunio alla caviglia. Brutte notizie dall’infermeria anche in casa Roma, arriva la frattura alla tibia per il centrocampista olandese ex PSG.

Roma, tegola ufficiale: grave infortunio per Wijnaldum

Bruttissima tegola dall’infermeria giallorossa: frattura della tibia per Gini Wijnaldum.Nei prossimi giorni ulteriori controlli per il centrocampista olandese. Ecco il comunicato apparso da poco sui canali social ufficiali della squadra giallorossa: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI!”