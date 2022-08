Calciomercato Roma, “Repubblica” e il sacrificio Zaniolo: c’è il Chelsea

Calciomercato Roma, secondo “La Repubblica” oltre a Tottenham e Juventus c’è anche il Chelsea interessato all’acquisto di Zaniolo.

L’infortunio di Gini Wijnaldum rende gli ultimi giorni di calciomercato della Roma ancora più caotici ed enigmatici. Il tempo passa e Tiago Pinto deve chiudere in fretta le cessioni degli esuberi, altrimenti potrebbe essere necessario un sacrificio che sarebbe doloroso per i tifosi della Roma.

Il problema sono attualmente le cessioni di Justin Kluivert, Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. Le trattative con Fulham, Bologna e Cremonese sono avviate, ma al momento le offerte non soddisfano le richieste del general manager giallorosso e le distanze al momento sono parecchie, soprattutto nel caso dell’uzbeko e del ghanese.

In tutto questo José Mourinho ieri in conferenza stampa ha fatto capire di volere al più presto Andrea Belotti e ha di fatto blindato Nicolò Zaniolo

“Per quanto riguarda il futuro, dico che la domanda sul futuro di Zaniolo andrebbe fatta al diretto interessato o al direttore Pinto ma se volete una risposta posso dirvi che è un giocatore importante per me e per la squadra e che ha assunto una grande centralità nello scacchiere offensivo. Vorrei che restasse“.

Calciomercato Roma, secondo “Repubblica” Zaniolo può partire: il Chelsea sfida il Tottenham

Considerate tutte queste difficoltà incontrate da Tiago Pinto nella cessione degli esuberi, secondo quanto riportato oggi dall’edizione cartacea de “La Repubblica” la Roma potrebbe essere costretta in caso di offerta irrinunciabile a cedere Nicolò Zaniolo.

Secondo il quotidiano, il general manager giallorosso avrebbe confidato all’agente del calciatore Claudio Vigorelli l’interessamento di alcuni top club: se arrivasse un’offerta irrinunciabile, la Roma non potrebbe dire di no.

Se Tottenham e Juventus non si sono ancora arrese, c’è anche l’inserimento last minute del Chelsea. Il club londinese oltre ad avere il diritto di recompra per Tammy Abraham nella prossima stagione, sarebbe interessato anche a Nicolò Zaniolo e potrebbe presto formulare un’offerta. All’orizzonte ci sono dei giorni di calciomercato molto caldi per la Roma.