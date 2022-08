Calciomercato Roma, strada spianata per la firma di Andrea Belotti in casa giallorossa. L’agente del Gallo ha raagiunto Trigoria.

L’attesa per il canto del Gallo è finita. E’ tutto pronto per la firma di Andrea Belotti in casa Roma, l’ex Torino rappresenta il quarto colpo a parametro zero messo a segno da Tiago Pinto in questa sessione di calciomercato. L’intesa totale trovata con la Cremonese per la cessione di Felix Afena-Gyan ha dato il via libera necessario all’approdo del bomber alla corte di Josè Mourinho. Sono ore decisive e l’agente dell’attaccante ha raggiunto il quartier generale giallorosso.

Dopo diverse settimane la telenovela legata al futuro di Andrea Belotti sembra esser destinata a chiudersi nell’immediato. L’attaccante azzurro, ex Torino, è ancora svincolato in attesa della firma con la Roma. Il bomber ha rifiutato le destinazioni più disparate per raggiungere la corte di Josè Mourinho, ed i tifosi hanno atteso con pazienza il giusto incastro per poter accogliere un nuovo rinforzo di livello. Incastro avvenuto grazie all’intesa totale con la Cremonese, pronta a versare 6 milioni di euro più 3 di bonus nelle casse giallorosse per l’ingaggio del giovane Felix Afena-Gyan.

Calciomercato Roma, agente Belotti in sede: le ultime da Trigoria

Josè Mourinho in conferenza stampa aveva rotto gli indugi intorno al futuro del Gallo. Lo Special One dichiarò: “Se è vero che vuole tanto venire da noi, questo feeling mi piace. Aspettiamo e vediamo.” Attesa che sembra finalmente terminata, contestualmente all’addio al giovane Felix si sta concretizzando la firma del Gallo in quel di Trigoria. Come riferito da Sky Sport in questi minuti il procuratore dell’attaccante, ex numero 9 e capitano del Torino, è stato intercettato nella sede giallorossa. Josè Mourinho è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo di livello, l’attaccante in carriera ha messo a segno 143 reti in 358 incontri disputati. L’attesa sembra finalmente finita, il Gallo è pronto a cantare per la squadra giallorossa.