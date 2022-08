Calciomercato Roma, accordo totale e doppio colpo sbloccato

Calciomercato Roma, l’accordo è totale e sblocca il doppio colpo in casa giallorossa. Adesso è questione di ore per la doppia firma in arrivo.

Sono giornate intense in casa giallorossa tra campo, calciomercato ed infermeria. A cavallo della gara contro la Cremonese la squadra allenata da Josè Mourinho ha dovuto fare i conti con una doppia assenza. Prima il grave infortunio occorso a Gini Wijnaldum, la frattura della tibia lo terrà fuori dai giochi a lungo, poi lo stop accusato da Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ha subito la lussazione della spalla, almeno tre le settimane fuori per infortunio. Tiago Pinto nel frattempo trova l’accordo totale in Serie A che sblocca il doppio colpo nel settore offensivo.

Josè Mourinho si consola sul fronte del calciomercato, l’accordo trovato da il via libera all’effetto domino in attacco. Da settimane ormai circola il nome di Andrea Belotti per il settore offensivo giallorosso. L’attaccante ex Torino è stato elogiato pubblicamente dallo stesso Special One, che in conferenza stampa ha espresso un chiaro apprezzamento circa la volontà dell’attaccante di vestire giallorosso. Ora tutte le tessere del puzzle sembrano combaciare, il via libera per la firma del Gallo è arrivato grazie all’accordo totale trovato in Serie A.

Calciomercato Roma, accordo totale: Afena-Gyan libera Belotti

La Roma ha trovato l’accordo totale con la Cremonese per il passaggio di Felix Afena-Gyan alla corte di Max Alvini. La squadra grigiorossa è pronta a soddisfare le richieste economiche di Tiago Pinto per il giovane attaccante ghanese. La squadra giallorossa incasserà 6 milioni di euro più 3 di bonus, garantendo alle casse societarie un tesoretto necessario anche per l’ingaggio di Andrea Belotti. Contestualmente all’addio al giovane Felix infatti arriverà la firma di un nuovo colpo a zero per Tiago Pinto. L’attesa per il “Gallo” sembra essere davvero agli sgoccioli, le prossime ore saranno decisive per il suo approdo alla Roma.