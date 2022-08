Calciomercato Roma, alleanza e ritorno all’Olimpico: Pinto ha già risposto

Calciomercato Roma, alleanza e ritorno allo stadio Olimpico: il general manager ha già dato la sua risposta alla proposta arrivata.

I piani di calciomercato della Roma sono repentinamente cambiati da quando è stato ufficiale l’infortunio di Gini Wijnaldum. Lo stop per tutto il 2022 del centrocampista olandese, che era stato da poco prelevato dal PSG, costringe la Roma a modificare le sue strategie per stessa ammissione dell’allenatore José Mourinho. Termina così in anticipo la caccia a un difensore centrale in grado di alternarsi a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla. Inizia invece la ricerca di un centrocampista che possa sostituire momentaneamente Wijnaldum, e che possa arrivare in questi ultimi giorni di trattative insieme all’attaccante Andrea Belotti.

La lista dei papabili a centrocampo è diventata molto lunga nelle ultime ore. E dopo le voci su Radja Nainggolan si è tornato a parlare di un altro possibile ritorno.

Calciomercato Roma, il Marsiglia propone Strootman: no di Tiago Pinto

Nel corso della giornata di ieri i nomi di centrocampisti accostati alla Roma sono stati tanti. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Allan dell’Everton non è avvicinabile per questioni economiche, mentre l’austriaco Grillitsch ingaggiabile tra l’altro a parametro a zero è stato scartato per scelta.

Anche il profilo di Radja Nainggolan, centrocampista ancora amatissimo nella capitale, è stato subissato di richieste: «Torna da noi per sostituire Wijnaldum». La sua risposta non si è fatta attendere «Così mi emoziono». Difficilmente però Mourinho farà una scelta del genere, visto che il rendimento degli ultimi tempi del belga non è stato all’altezza di quanto fatto vedere nei primi anni in giallorosso.

Tra i calciatori accostasti va segnalato anche il nome di un altro ex, Kevin Strootman. I rapporti con il Marsiglia, che ha ingaggiato negli ultimi due anni Pau Lopez, Cengiz Under e Jordan Veretout, sono ottimi. La proposta però è stata rispedita al mittente da Tiago Pinto: non è il tipo di centrocampista che cerca Mourinho per sostituire Wijnaldum.