Calciomercato Roma, arriva con Belotti: “Fatta al 99%”

Calciomercato Roma, richiesta esplicita al club e fumata bianca più che possibile. L’annuncio non lascia spazio a dubbi, le ultime.

Abbiamo in queste ore assistito ad un impennarsi di voci e ricostruzioni riguardanti il mondo giallorosso, di certo non poco attivo in queste settimane ma costretto ad accelerare i tempi dopo l’imprevisto Wijnaldum che ha ridisegnato le gerarchie delle priorità presenti sul taccuino di Tiago Pinto. Se fino alla scorsa settimana il gm era intenzionato a cercare un grimaldello in uscita per favorire lo sblocco dell’arrivo di Belotti, dalla frattura tibiale di Gini diverse cose sono cambiate.

Diverse ma non tutte, diremmo, soprattutto se si pensa alla mai mutata volontà del Gallo di vestire giallorosso, risultata finalmente decisiva, come raccontatovi in queste ore. In attesa dell’ex Torino, in grado di rappresentare un vice-Abraham da più di 100 gol in Serie A, intanto, continua un casting che in quel di Trigoria mai si sarebbero attesi di fare. Come dicevamo, fino alla sfortunata parentesi Wijnaldum, le priorità della Roma interessavano le uscite, l’arrivo di Andrea e quello di un difensore affidabile che corroborasse la quantità e qualità di braccetti da affiancare all’inamovibile Chris Smalling.

Calciomercato Roma, annuncio su Zakaria: “Arriva al 99%”

Anche il calcio è fatto però di sorprese non sempre positive. La chiave di svolta, proprio come nella vita, risiede nella capacità di rialzarsi e saper attingere anche dalle situazioni più difficili gli aspetti migliori. Lo abbiamo visto con l’ovazione a Wijnaldum lo scorso lunedì, ennesimo elemento in grado di compattare ancor di più una piazza da tempo seguente la direzione tracciata da José Mourinho senza mai perdere quella fondamentale e ormai iconica unità.

Al contempo, di fronte all’emergenza, Friedkin e adepti hanno manifestato la solita serietà e intelligenza, generatrici di tempismo e concretezza. Al netto delle suggestioni come quella di Nainggolan, gli addetti ai lavori hanno iniziato a sondare plurimi terreni considerati potenzialmente fertili. Tra questi si ricorda anche il gran ritorno di interesse per Denis Zakaria, accostato ai capitolini proprio di questi tempi un anno fa e alla fine approdato a gennaio alla Juventus.

L’ex Borussia Monchengladbach non ha brillato tanto quanto ci si aspettasse e anche la relegazione in panchina in quel di Genova sembra aver tradito una sua posizione non felicissima tra le gerarchie bianconere. Ricordando l’indubbio valore del giocatore, riportiamo l’annuncio di Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, acuente le voci sull’interesse della Roma per l’elvetico nonché le speranze per una buona riuscita dell’affare.

“La Roma ha chiesto ufficialmente Zakaria alla Juventus. È l’uomo scelto da Mourinho per questo momento di emergenza a centrocampo. Possibilità di conclusione dell’operazione 99%“.