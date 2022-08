Calciomercato Roma, svolta in serata: la Juventus sblocca Pinto

Calciomercato Roma, annuncio dell’ultim’ora e fumata bianca vicinissima. Può sbloccarsi anche Tiago Pinto.

Tanti i nomi circolati in quest’estate, alla luce delle diverse necessità dei giallorossi che hanno dovuto nel corso di questa campagna acquisti rinforzarsi per aumentare il livello dello scorso anno e tornare a lottare con maggiore vigore anche in Serie A. Fino all’arrivo di Wijnaldum l’entusiasmo in casa Roma era stato a dir poco importante. L’infortunio alla tibia dell’ex PSG ha però poi destato non poche preoccupazioni, soprattutto alla luce del poco tempo a disposizione di Pinto per adottare le giuste contromisure.

Se a ciò si aggiungono le necessità precedenti, soprattutto sul fronte difensivo, si comprende bene come, dopo un calciomercato già molto impegnativo, la dirigenza romanista sia adesso attesa da una fase finale a dir poco delicata e potenzialmente decisiva. In attesa dell’arrivo di Belotti, Pinto sta valutando numerosi giocatori per il centrocampo, ben consapevole di dover trovare anche una soluzione frutto di determinati incastri.

Calciomercato Roma, annuncio Sky su Paredes e la Juventus

Tra questi, si segnala in particolar modo quello legato alle entrate. Se fino a qualche giorno fa ci siamo infatti soffermati sulle possibili ingerenze delle operazioni del Fulham o dell’Ajax per la possibile cessione dell’Ajax, l’attenzione principale è adesso rivolta agli scenari in casa Juventus. Questi potenzialmente rappresentano la giusta chiave per sbloccare una delle tante trattative che a Trigoria potrebbero approfondire prossimamente.

Ci riferiamo in questo caso al “ritorno” di Zakaria, da tempo gradito a Mourinho e dopo pochi mesi già relegato nelle gerarchie di Allegri. Un possibile approdo di Paredes, come già raccontatovi, complicherebbe ulteriormente la posizione dello svizzero, l’interesse giallorosso nei cui confronti è ormai cosa risaputa. Proprio sullo scenario dell’argentino si è esposto Gianluca Di Marzio in questi minuti. Questo il suo annuncio.

“La Juventus è molto vicina a Paredes, ci sono stati dei contatti poco fa e possiamo dire che sono stati quasi decisivi. Si sta negoziando per il prestito oneroso con diritto che diviene obbligo a determinate condizioni, come ad esempio la qualificazione in Champions League o le prestazioni del giocatore“.

Ricordiamo che in queste ore il passaggio di Zakaria alla Roma era stato dato come quasi cosa fatta.