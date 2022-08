Calciomercato Roma, valigie pronte: nuova pista in Italia

Uno degli esuberi in casa Roma è sempre più vicino alla partenza: per lui si apre una nuova pista in Italia

Manca sempre meno al gong che sancirà la chiusura del calciomercato estivo, ma per Tiago Pinto c’è ancora tanto lavoro da fare. Bisogna infatti sia completare la rosa con un difensore e un centrocampista, ma sarà importante anche riuscire a piazzare gli esuberi che ancora non hanno trovato una nuova sistemazione.

Uno di questi è Riccardo Calafiori, che dopo il prestito al Genoa lo scorso anno è tornato nella capitale, rimanendo però fuori dai piani di Mourinho, vista anche l’abbondanza di elementi sulla corsia sinistra dove sono già presenti Spinazzola, Zalewski e Vina. Per Calafiori potrebbe aprirsi una nuova pista in Serie B.

Calciomercato Roma, nuova pista per Calafiori: richiesto dal Frosinone

Il futuro di Riccardo Calafiori si avvicina a una nuova svolta. Il terzino classe 2002 non fa più parte del progetto della Roma da diverso tempo, come testimoniato dal prestito dello scorso anno al Genoa, dove si trasferì nella sessione invernale di calciomercato, collezionando però solamente tre presenze. Mourinho sulla sua fascia di competenza ha molte alternative e anche valide, quindi per lui le possibilità di ritagliarsi spazio sono quasi nulle.

Così la Roma è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e un club di Serie B si sarebbe fatto avanti, dopo la possibilità di un interesse del Benevento. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, Calafiori sarebbe stato richiesto dal Frosinone. Il club ciociaro è a punteggio pieno in Serie B in questo inizio di stagione e potrebbe rappresentare per Calafiori una possibilità per avere maggiore spazio e viviere un campionato da protagonista. Vedremo poi se la società giallorossa deciderà di girarlo in prestito nuovamente oppure cederlo a titolo definitivo questa volta.