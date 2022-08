Calciomercato Roma, è ancora Premier League: un tris per Pinto

Calciomercato Roma, è ancora Premier League: un tris di nomi per Pinto alla ricerca di un centrocampista. Ecco tutti i profili seguiti

Caccia in Premier League per Pinto. E non solo, ovviamente, visto che in cima alla lista del gm giallorosso ci sarebbe, per andare a sostituire Wijanldum, il nome di Camara, centrocampista dell’Olympiacos. Ma se per il guineano servirebbe subito staccare un assegno, ci sono altri nomi che forse, a Trigoria, potrebbero pure arrivare con un’altra formula, sicuramente più congeniale alla società giallorossa, e vale a dire quella del prestito.

Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, sono tre i nomi che Pinto ha scritto nella lista della spesa. Tre esuberi, che nei rispettivi club, qualora rimanessero, dovrebbero trovare poco spazio nel corso della prossima stagione. Alcuni profili sono già usciti nei giorni scorsi, come quello del francese Boubakary Soumaré, classe 1999, che al Leicester non gioca più perché non è nelle grazie di Rodgers. Ma non è l’unico, come detto.

Calciomercato Roma, gli altri nomi

L’altro nome è del Chelsea, ed è Ross Barkley, 28 anni, che però a quanto pare i Blues vorrebbero cedere in Premier League per fare cassa. Magari Pinto ci potrebbe provare, ma questa pista rimane una delle meno calde al momento. L’ultimo nome che circola in queste ore è quello del portoghese André Gomes, che di anni ne ha 29, che prima di perdersi all’Everton aveva militato nel Barcellona. Non è stato nemmeno convocato per le prime tre giornate del campionato inglese e il club starebbe cercando di venderlo al miglior offerente.

Sarebbe stato valutato anche Winks, che Mou conosce perché lo ha avuto al Tottenham, ma in questo caso lo Special One ritiene non sia adatto alla Serie A. Si sfoglia la margherita, insomma.