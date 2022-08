Calciomercato Roma, intreccio con il Milan: il doppio no cambia tutto

Calciomercato Roma, l’intreccio con il Milan non può passare inosservato: tuttavia, al momento i diversi affari vivono una fase di stallo.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale di una sessione estiva di calciomercato nella quale la Roma sta giocando un ruolo molto importante. Protagonisti sia in entrata che in uscita, i giallorossi – e nella fattispecie Tiago Pinto – proveranno a puntellare quelle zone del campo ancora “riformabili”.

La cessione ormai ad un passo dalla definizione di Felix Afena-Gyan sta spalancando le porte all’approdo nella Capitale di Andrea Belotti, con il quale la Roma aveva da tempo trovato un accordo che – cementato nel corso delle settimane – è stato reso ancora più granitico dai diversi rifiuti con i quali il “Gallo” ha rispedito al mittente le varie offerte ricevute. Tuttavia, potrebbero esserci ulteriori novità per il reparto offensivo, dal momento che Justin Kluivert figura da tempo nella lista dei partenti.

Calciomercato Roma, Ziyech-Ajax non si sblocca: intreccio con il Milan

L’olandese – come vi abbiamo già riferito – ha in testa soltanto il Fulham, la cui offerta è stata però giudicata insufficiente dai giallorossi, che sono rimasti particolarmente piccati dall’atteggiamento del diretto interessato, ma anche dalla proposta di 3 milioni di euro più 7.5 milioni di bonus legati alla salvezza formalizzata dal club inglese. Non si esclude un rilancio last minute dei Cottagers, ma è chiaro che il tempo comincia a stringere.

Nei giorni scorsi Kluivert era stato accostato anche all’Ajax, nel caso in cui il club di Amsterdam avesse portato a compimento la cessione di Antony, sempre in orbita United. In realtà, gli olandesi non hanno ancora mosso passi concreti per Kluivert, dal momento che hanno posto in cima alla lista dei desideri Hakim Ziyech.

Stando a quanto riferito da De Telegraaf, però, al momento le trattative tra Ajax e Chelsea per il “ritorno” del figliol prodigo vivono una fase di stallo, bloccando anche l’affare Antony-United. Ricordiamo che Ziyech è stato per diverse settimane accostato anche al Milan, anche se i rossoneri al momento sembrerebbero aver dirottato le proprie attenzioni nell’acquisto di un centrocampista. E chissà che tutto questo non possa creare le condizioni per un rinomato interesse dell’Ajax per Kluivert, anche se il calciatore – come ribadito precedentemente – è inamovibile nelle sue convinzioni.