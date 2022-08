Calciomercato Roma, Sky conferma anticipazione ASRL: radar a Londra

Calciomercato Roma, il piano B dei giallorossi è un’ulteriore conferma delle nostre indiscrezioni. Lo scenario.

Dopo l’infortunio patito da Georginio Wijnaldum, è inevitabile che le esigenze della Roma siano improvvisamente cambiate. Parallelamente alla trattativa per il “Gallo” Belotti, infatti, i giallorossi stanno scandagliando con sempre maggiore attenzione il mercato dei centrocampisti, alla ricerca del profilo giusto da consegnare a José Mourinho per completare la mediana.

Il nome più caldo, in questo senso, continua ad essere quello di Camara, per il quale i giallorossi hanno messo sul piatto una proposta consistente in un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, Pinto guarda con attenzione anche l’evolvere della situazione in Premier League, fonte dalla quale i giallorossi hanno sovente attinto in queste ultime sessioni di contrattazioni.

Calciomercato Roma, fari puntati su Lokonga: confermata anticipazione ASRL

Ragion per cui occhio all’opzione Sambi Lokonga che, come vi avevamo anticipato, è entrata nel dossier di Pinto. Indiscrezione confermata anche da Massimo Marianella di Sky Sport, secondo cui nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa Camara, i giallorossi potrebbero virare con decisione sul belga dell’Arsenal, legato ai Gunners da un contratto in scadenza nel 2026.

Approdato all’ombra dell’Emirates Stadium la scorsa estate, l’ex Anderlecht è stato utilizzato con il contagocce da Arteta, che di certo non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione. Nelle scorse settimane il classe ’99 era seguito con un certo interesse anche dal Milan, prima che i rossoneri decidessero di mollare la presa e virare su altri obiettivi. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in merito: il tempo comincia a stringere, ed una decisione verrà presa a stretto giro di posta.