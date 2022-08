Calciomercato Roma, Pinto insiste: non c’è solo il derby

Calciomercato Roma, Pinto insiste: non c’è solamente il derby. Il gm giallorosso non molla la pista in Premier League

Non solo Milan e Inter, quindi il derby. Ma anche la Roma non perde di vista la pista che porta in Premier League. Soprattutto dopo l’innesto da parte del Chelsea di Fofana dal Leicester, per il quale manca solamente quello che è l’annuncio ufficiale. I Blues lo hanno preso ormai, e secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Nizaar Kinsella, in questo modo darebbe il via libera al difensore che sarebbe anche nel mirino della Roma.

Il nome ovviamente è quello di Chalobah, difensore che Tuchel, ovviamente, non ha nemmeno più in mente di mandare in campo nelle prossime partite di Premier League. Ha il foglia di via pronto, e probabilmente sarà lui a decidere quale sarà la destinazione. Secondo il giornalista non solo il derby, quindi Inter e Milan, ma anche la Roma e il Lipsia in Bundesliga avrebbero iniziato a fare dei sondaggi. Ma non da adesso, già da diverso tempo.

Calciomercato Roma, Pinto non molla Chalobah

In poche parole arrivano delle conferme sul fatto che il gm giallorosso non molla la pista inglese. Non molla Chalobah che potrebbe essere quell’innesto dietro richiesto da Mourinho. Anche se, ovviamente, in questo momento l’obiettivo principale della società giallorossa è quello di prendere un centrocampista dopo l’infortunio di Wijnaldum. Il difensore, che andrebbe a completare in maniera definitiva il pacchetto arretrato, potrebbe essere la più classica delle ciliegine sulla torta.

Vedremo come andrà a finire. Ma queste nuove indiscrezioni confermano il fatto che i prossimi, quelli finali, saranno davvero dei giorni caldissimi per il gm portoghese. Spinto, e pressato, dallo Special One per completare la rosa e renderla migliore di quella dello scorso anno.